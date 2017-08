Lörrach SPD fordert bezahlbare Wohnungen

Lörrach. Die SPD-Fraktion will, dass die Stadt der städtischen Wohnbau das Weberei-Conrad-Areal zu einem „vernünftigen Preis“ verkauft, damit diese bezahlbaren Wohnraum schaffen und ihr soziales Vorzeigeprojekt umsetzen kann. „Für uns gilt: Konzept statt Kasse“, betont die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christiane Cyperrek. Zugleich mahnt die SPD mehr Tempo an. „Das Projekt wurde bis zum Wettbewerb in Windeseile auf den Weg gebracht. Dieses Tempo muss wieder erreicht werden“, so Fraktionsvorsitzender Günter Schlecht.

Bislang war das Projekt – allen Unkenrufen über langwierige Genehmigungs- und Planungsprozesse zum Trotz - für die Sozialdemokraten ein Musterbeispiel für zügige Planung. Bereits im Oktober vergangen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, dass für das Areal ein Planungswettbewerb durchgeführt werden soll, dass die städtische Wohnbau das Projekt realisieren und dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Veräußerung der Fläche geklärt werden sollen.

Das allseits begeistert aufgenommene Ergebnis des Planungs- und Realisierungswettbewerbs für das Quartier lag schon Mitte Mai vor. Seither scheint, so die SPD , die Luft etwas draußen zu sein, denn erst Ende Juli, also über zwei Monate später, wurde das Wettbewerbsergebnis dem Gemeinderat zur Zustimmung vorgelegt. Vor allem aber steht immer noch nicht fest, zu welchem Preis das Grundstück an die Wohnbau verkauft werden soll, obwohl der Gemeinderat schon vor zehn Monaten beschlossen hatte, genau dies zu klären. „Wir wünschen uns hier zügigere Verhandlungen und Ergebnisse“, so Schlecht.

Entscheidend für die SPD-Fraktion ist vor allem, dass auf dem Conrad-Areal bezahlbare Wohnungen entstehen. „Eine der wenigen Stellschrauben, an denen eine Kommune hier drehen kann, ist der Grundstückspreis“, so Cyperrek.

Bedauert wird von der SPD-Fraktion, dass für das Landratsamt noch weitere Planungen nötig sind, so dass das gesamte Areal nicht in einem Schub bebaut werden kann.