Braucht Haagen noch eine eigene Ortsverwaltung und ein Rathaus? Dieses Thema stellte die Vorsitzende des SPD Ortsvereins Haagen, Christa Rufer, am Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone in Haagen zur Diskussion.

Lörrach-Haagen. Alle zwölf Teilnehmer der Versammlung waren sich einig: Der ortsnahe Bürgerdienst darf nicht aufgegeben werden.

Ortsverwaltung So berichtete ein Teilnehmer von der hervorragenden Beratung und Hilfe bei der Beantragung der Rente. Egal ob es um einen Personalausweis, einen Reisepass oder Wohngeld gehe: Immer werde man freundlich und kompetent bedient. Besonders der menschliche Kontakt wurde hervorgehoben. Es gebe auch Leistungen, die nicht in Euro und Cent zu bemessen seien.

Ortsvorsteher Horst Simon sagte, natürlich könne man sich den Zeichen der Zeit nicht ganz verschließen. Und der Spardruck, dem die Stadtverwaltung unterliege, sei nicht wegzudiskutieren. „Noch muss ich sagen: Wir brauchen eine Ortsverwaltung. Wir müssen die Bürger ordentlich bedienen“, fasste Simon zusammen. Durch das Neubaugebiet Belist würde sich der Bedarf an Dienstleistungen weiter erhöhen. Und Christa Rufer fügte an: „Das Internet ersetzt kein Beratungsgespräch“. Wahlen Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Delegierten für die Nominierung des Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Lörrach/Müllheim sowie für den Landesparteitag zur Listenaufstellung für die Bundestagswahl gewählt. Für beide Anlässe fiel die Wahl auf Norbert Bauer, Horst Simon und Alfons Kunzer. Als Ersatzkandidaten wurden Christa Rufer und Anne-Rose Bachmann benannt. Rückblick und Ausblick Das prägende Ereignis des vergangenen Jahres sei die Landtagswahl gewesen. Nach dem schlechten Ergebnis habe sich die Partei erst wieder neu orientieren müssen, sagte Rufer. Jetzt wolle man sich auf die Bundestagswahl vorbereiten. Einzelne Aktionen seien zwar in der Überlegung, aber noch nicht konkret. Einzelhandel In Haagen gebe es immer noch eine Versorgungslücke bei Lebensmitteln. Die Kinderspielplätze im Ortsteil hätten sich indes bei einem Rundgang in einem sehr ordentlichen Zustand präsentiert. Kommunale Gremien Aus dem Ortschaftsrat berichtete Christa Rufer. Prekär sei die Wohnraumsituation in ganz Lörrach. Etliche Baulücken würden jetzt geschlossen. Die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Hornbergstraße werde endgültig nicht gebaut.

Unterkunft für die Anschlussunterbringung in Hornbergstraße

Dazu ergänzte Simon, der aus dem Gemeinderat berichtete, dass auf dem städtischen Grundstück an der Hornbergstraße eine Unterkunft für die Anschlussunterbringung von anerkannten Asylanten errichtet werden solle. 50 Wohnplätze seien geplant.

Um die Verwaltungsarbeit effektiver zu machen, sei eine Kommission gegründet worden. Immer müssten noch drei Millionen Euro eingespart werden.

Das beherrschende Thema im Kreistag sei das neue Zentralklinikum. Kreisrätin Inge Gula berichtete, dass sich am 21. Januar der Kreistag zu einer Klausurtagung über die Standortfrage treffen würde.