Lörrach Spezialitäten und Klassiker

Von Susann Hujer

Lörrach-Haagen. Ein Burrito, frittiertes Eis oder ein Pastrami Sandwich gefällig? Beim Food & Drink Festival auf dem Lauffenmühle-Areal gab es an 24 Ständen allerlei ausgefallene Köstlichkeiten.

Wer das Food & Drink Festival auf dem Gelände der Lauffenmühle in Haagen betritt, dem öffnet sich eine Welt der ungeahnten Genüsse. Wo sonst findet man neben Spezialitäten wie Flammkuchen und Steinofenpizza neue Street Food Favoriten wie Pulled Pork Burger und gerolltes Eis? Ausprobieren und den Geschmackshorizont erweitern könnte das Motto des Food & Drink Festivals sein, das am Wochenende bereits zum zweiten Mal in Lörrach stattgefunden hat.

Am Stand von Adrian Schmeck schmeckt’s wortwörtlich: Hier gibt es Bubble Waffles – frische Waffeln, die beim Backen in einem eigens aus Hong Kong importierten Waffeleisen eine Art Blasenmusterung erhalten. Anschließend werden die Waffeln mit Vanilleeis und verschiedenen Soßen sowie Süßigkeiten gefüllt. „In Hong Kong ist diese Art der Waffeln bereits ein Klassiker“, erzählt Schmeck. „Spätestens seit der Trend nach Amerika übergeschwappt ist, war uns klar, dass wir das auch machen wollen.“ Jedes Wochenende ist der Waffelwagen bei Street Food Veranstaltungen in ganz Deutschland zu finden.

Bei Thommes 506 aus Bad Säckingen-Wallbach gibt es selbst hergestellten Gin. „Wir haben eine eigene Schnapsbrennerei im Keller“, erzählt Yvonne Thomann, die das Geschäft als Hobby mit Ehemann Thomas betreibt. „Hauptbestandteil unseres Gins ist Wachholder. Wir machen seit 30 Jahren Schnaps und Likör, Gin erst seit vergangenem Jahr.“ Viele der Zutaten für das Destillat findet sie in Wald und Garten, andere Bestandteile wie marokkanische Nanaminze kauft sie ein.

Pastrami Sandwiches kann man beim Foodtruck „Auf die Hand“ probieren. Pastrami ist ein Klassiker aus New York, bei dem gewürztes Fleisch in dünnen Scheiben aufeinander zwischen zwei Scheiben gebuttertem Brot serviert wird. Für Vegetarier gibt es auch Sandwiches mit geschmolzenem Käse.

Käsekuchen kann man zwar nicht als neuen Trend bezeichnen, doch Gustav Eisele von Stefans Käsekuchen betont: „Wir sind Kult.“ Der Betrieb aus Freiburg ist auf 30 Wochenmärkten und vielen Festivals unterwegs, um den Besuchern ihren Kuchen zu verkaufen. Das Geheimnis eines perfekten Käsekuchens sind für Eisele „gute, regionale Zutaten“.

Die 19-jährige Dilara aus Lörrach ist mit ihren Freundinnen zum Festival gekommen. „Wir haben Burritos und gerolltes Eis probiert“, erzählt sie: „Wirklich sehr lecker.“