Lörrach Spiel, Spaß, Infos und Einweihung

Lörrach. Die Freie Evangelische Schule (FES) feiert am kommenden Samstag, 14. Oktober, den „FESTag“. Von der KiTa über Grundschule, Werkrealschule, Realschule, Gymnasium bis zum Berufsbildenden Gymnasium stellen sich alle Bereiche der FES auf dem Campus in der Au-straße mit verschiedenen Aktionen vor. Außerdem wird der sogenannte Anbau D auf dem Campus eingeweiht.

Den Auftakt des FESTages bildet ein Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtmission. Von 11 bis 16.30 Uhr können die Besucher eintauchen in ein buntes Programm aus spielerischem Lernen, kulinarischen Höhepunkten, Spiel und Spaß für alle Altersstufen sowie Informationen über die FES und ihre Standorte. Es gibt zum Beispiel die Buchstabenwerkstatt in der Grundschule, einen Barfuß-Pfad, Flashmobs auf dem Campus, Kinderschminken, Musik der Bigband, Chemie-Experimente zum Mitmachen und vieles mehr.

Eine besondere Kunstausstellung gibt es in der Kita „Oase“ zu sehen. Unter dem Motto „Löwen-Mut & Scheu wie Reh“ hat die Atelier-Pädagogin Doro Hacker mit den Kindergarten-Kindern ein behütendes Kunstprojekt geschaffen.

Mit der Bibelausstellung „Abgestaubt“ leistet die FES ihren Beitrag zum Reformationsjahr. Die Ausstellung, konzipiert von der Bibelschule Brake, will zeigen, dass die Bibel mehr ist als ein Staubfänger im Bücherregal und es sich lohnt, sie neu zu entdecken – nicht nur für Kirchgänger.

Besucher erhalten zum Beispiel einen Einblick in das Schreiben zu Zeiten Jesu und können sich selbst an einer Gutenberg-Presse versuchen. Die Ausstellung ist noch bis 19. Oktober im Fabrikgebäude der FES zu besichtigen. Interessenten wenden sich für eine Terminabsprache an das Sekretariat, Tel. 07621/ 940 94 80 oder E-Mail an sekretariat@fesloe.de.