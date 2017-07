Lörrach Spiel, Spaß und Sport

Nachrichten-Ticker

17:15 Bundesanwaltschaft klagt fünf mutmaßliche Islamisten an

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen fünf mutmaßliche Top-Islamisten erhoben. Den Männern im Alter von 27 bis 51 Jahren wird unter anderem Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung oder deren Unterstützung vorgeworfen. Sie sollen ein überregionales Netzwerk gebildet haben. Die zentrale Führungsposition habe ein Iraker mit dem Szenenamen Abu Walaa eingenommen. Die Männer, die Freiwillige für die Terrormiliz IS rekrutiert haben sollen, waren am 8. November vergangenen Jahres in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen festgenommen worden.

16:51 Berlin setzt Türkei Stoppsignal

Berlin - Nach monatelangen Appellen zur Mäßigung hat die Bundesregierung der Türkei ein klares Stoppsignal gesetzt - mit möglicherweise gravierenden Folgen für Tourismus und Wirtschaft. Als Reaktion auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher verschärfte das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland. Türkei-Reisenden werde zu "erhöhter Vorsicht" geraten, sagte Außenminister Sigmar Gabriel. Zudem stellt Deutschland die staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften seiner Wirtschaft durch Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand.

16:49 Sessions will trotz Trumps massiver Kritik im Amt bleiben

Washington - US-Justizminister Jeff Sessions will trotz der massiven Kritik von Präsident Donald Trump an ihm im Amt bleiben. Er werde das tun, so lange es "angemessen" sei, sagte Sessions bei einer Pressekonferenz zu einem Ermittlungserfolg zu illegalen Machenschaften im Darknet. Das Justizministerium arbeite erfolgreich, das zeigten die jüngsten Ergebnisse. Trump hatte Bedauern darüber geäußert, Sessions überhaupt nominiert zu haben. Hintergrund ist die Entscheidung des Justizministers, sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten.

16:46 G20-Geschädigten soll mit 40 Mio. Euro geholfen werden

Berlin - Nach den Hamburger G20-Krawallen bahnt sich eine Auseinandersetzung um die Höhe der Entschädigungen an. Bund und die Stadt Hamburg wollen insgesamt 40 Millionen Euro bereitstellen, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums in Berlin bestätigte. Der Fonds soll allerdings nur nicht versicherte Schäden abdecken. Die Handelskammer Hamburg forderte, dass alle geschädigten Unternehmen einen Rechtsanspruch auf vollständige Entschädigung durch den Staat erhalten sollten, ohne ihre Versicherungen in Anspruch nehmen zu müssen.

16:12 Studie: Sieben Lebensjahre mehr durch gesunden Lebensstil

Rostock - Menschen mit sehr gesundem Lebensstil haben im Alter von 50 Jahren eine um sieben Jahre höhere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung - zumindest in den USA. Wichtig sei es, nicht zu rauchen, kein Übergewicht zu haben und nur mäßig viel Alkohol zu trinken. Das schreiben ein Forscher vom Max-Planck-Institut in Rostock und ein US-amerikanischer Kollege im Fachblatt "Health Affairs". Die Wissenschaftler hatten sich Gesundheitsdaten von mehr als 14 000 Menschen in den USA angeschaut.