Lörrach Spielen verbindet Menschen

Von Ursula König

Einmal im Jahr findet bundesweit die Aktion „Stadt Land Spielt“ statt. Zum zweiten Mal beteiligte sich daran die evangelische Kirchengemeinde Rötteln, die am Samstag und Sonntag dazu einlud, im Gemeindehaus in Haagen über 150 Spiele auszuprobieren.

Lörrach-Haagen. Karten-, Würfel- und Brettspiele warteten am Samstag ab 17 Uhr darauf, ausgepackt und ausprobiert zu werden. Größtenteils liege das Alter der Besucher zwischen 13 und 30 Jahren, erklärt Horst Huber, der mit seiner Frau Andrea die Veranstaltung organisierte.

Die Eltern von vier Kindern bringen einiges an Spielerfahrung mit und organisierten vor zweieinhalb Jahren einen privaten Spielekreis. Beide engagieren sich zudem bei den Pfadfindern in Rötteln und konnten ihre Spielleidenschaft offenbar gut weitervermitteln. Zunächst fanden Spieletreffs im privaten Rahmen statt, doch bald wurde das Wohnzimmer der Hubers zu klein dafür. Nun trifft sich der Spieltreff einmal monatlich abwechselnd in den Gemeindehäusern in Haagen und Tumringen.

Zur bundesweiten Aktion konnten Mitglieder des Spieletreffs begrüßt werden, doch auch andere Interessierte fanden den Weg, um etwa die aktuellen Preisträger des „Spiel des Jahres“ auszuprobieren. Spiele mit Smartphone und Tablet sind in der Öffentlichkeit ein vertrauter Anblick. Doch was reizt jüngere Menschen heute noch an „analogen“ Spielen? Huber hat darauf klare Antworten: „Die Gemeinschaft ist wichtig“, erklärt er. Und es sei spannend, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt verschaffe auch der Kontakt mit Spielfiguren, Karten und Würfeln ein haptisches Erlebnis, das nicht so leicht zu ersetzen sei. Hubers Favorit ist das Brettspiel „Hase und Igel“. Er hat für sich auch fast eine Lebensweisheit daraus erkannt: „Man lernt, dass man durch zurückgehen schneller vorwärts kommen kann.“

An den Tischen treffen sich kleine Gruppen, die bald in ihre Themen vertieft sind. Die Anordnung der Spiele ist auf den ersten Blick nicht immer leicht zu durchschauen, beispielsweise beim derzeit angesagten Trendspiel „Winter der Toten“. Auch „ice cool“ kommt hier gut an.

Die Ziele der Initiative „Stadt Land Spielt“ wurden in Lörrach recht entspannt umgesetzt: Menschen verbinden sich, unabhängig von Herkunft, Generation und Geschlecht miteinander, um das Kulturgut Spiel zu fördern. Nicht zuletzt kam auch ein Benefizgedanke ins Spiel. Die Spendentaler des „Hanabi“ Spiels kommen der Schulkinderbetreuung an den Grundschulen Haagen und Tumringen zu Gute. Natürlich rein spielerisch. Infos:Roetteln.spielt@gmail.com