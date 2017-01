Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hat im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Facetten des gesellschaftlichen Lebens in Stadt und Region unterstützt. Mit rund 750 000 Euro engagierte sie sich für Projekte in Kultur, Sport, Bildung und Sozialem.

Lörrach. Das Kreditinstitut investiert damit in seinem Geschäftsgebiet wesentlich mehr, als sich aus seinem öffentlichen Auftrag ableiten ließe, sagte Michael Schleith, Abteilungsdirektor Marketing, gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch im Vergleich mit anderen Sparkassen liege sie über dem Schnitt. „Da wir als öffentlich-rechtliches Institut keine Eigentümer haben, denen wir eine Dividende ausschütten müssen, geben wir diese Dividende quasi an die Menschen in der Region in Form von Sponsoring und Unterstützung in vielen Bereichen weiter“, erläuterte Vorstandsvorsitzender André Marker in einem Interview mit unserer Zeitung im vergangenen Jahr.

Die Sparkasse unterstützt damit auf der Basis ihres wirtschaftlichen Erfolgs die Region. Unterdessen sinkt jedoch die Ertragslage – vor allem aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Nicht heute und nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber langfristig gesehen, betonte Marker beim Mediengespräch über das Geschäftsjahr 2016 am Freitag, könne dieses Segment der Sparkassen-Aktivitäten unter Druck geraten. Das heißt: Unter Umständen muss die Sparkasse in einigen Jahren über die Höhe der Spenden nachdenken.

Gefördert werden etwa das Stimmen-Festival, der Regionalwettbewerb Jugend musiziert, das Freie Theater Tempus fugit, Dreiländermuseum und Stadtbibliothek, die Bürgerstiftung, das Schülerforschungszentrum Phaenovum, die Hilfsaktionen der lokalen Tageszeitungen, der Stadtlauf und viele weitere Projekte im gesamten Geschäftsgebiet.

Um Vorhaben im Kinder- und Jugendbereich unterstützen zu können, wurde 1996 die „Sparkassenstiftung zur Förderung von Jugend und Umwelt“ ins Leben gerufen, deren Name und Stiftungszweck im jahr 2005 um den Aspekt „Bildung“ erweitert wurde. Stiftungsvorsitzender ist Sparkassen-Vorstandsmitglied Rainer Liebenow, Geschäftsführer Michael Schleith.

Die Stiftung fördert Projekte und Maßnahmen, die unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen stattfinden oder diesen zu Gute kommen. Seit 2010 beträgt das Stiftungsvermögen rund 1,5 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden elf Projekte mit einem Fördervolumen von 30 670 Euro bezuschusst. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung 181 Projekte mit einem Volumen von über 773 000 Euro gefördert.