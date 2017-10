Lörrach Sport, Spiele und Songs

Nachrichten-Ticker

05:53 Merkel ruft Jamaika-Partner zu Verantwortung auf

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat die Partner eines möglichen Jamaika-Bündnisses zu verantwortungsvollen Verhandlungen über eine künftige Regierung aufgerufen. "Wir haben einen Wählerauftrag, mit dem wir umgehen müssen", sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, ja unsere Pflicht, daraus eine Regierung zu bilden und vernünftige Politik für die Bürger und unser Land zu gestalten. Ich halte das für möglich." Merkel erwartet schwierige Jamaika-Verhandlungen bei ökologischen Fragen.

04:55 70 000 Syrer und Iraker wollen Angehörigen folgen

Berlin - Rund 70 000 Syrer und Iraker bemühen sich derzeit um einen Familiennachzug zu Angehörigen in Deutschland. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt. Demnach liegen an den zuständigen deutschen Auslandsvertretungen in dieser Zahl Terminanfragen für einen Familiennachzug zu syrischen und irakischen Schutzberechtigten vor. Asylsuchende, die in Deutschland Schutz bekommen, dürfen Ehepartner und minderjährige Kinder zum Teil nachholen. Andersherum dürfen auch anerkannte minderjährige Flüchtlinge ihre Eltern hinterherholen.

04:53 USA verpassen nach peinlicher Niederlage WM-Ticket

Couva - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat vollkommen überraschend eine Teilnahme an der WM 2018 in Russland verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bruce Arena verlor das letzte Gruppenspiel bei Trinidad und Tobago mit 1:2 und rutschte damit auf Platz fünf der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika ab. Panama gewann 2:1 gegen Costa Rica und löste erstmals in seiner Geschichte das WM-Ticket. Auch Honduras darf hoffen. Das Team siegte 3:2 gegen Mexiko und geht nun in zwei Relegationspartien gegen Australien.

03:55 Gericht macht sich im "Reichsbürger"-Prozess Bild vom Tatort

Georgensgmünd - Im Mordprozess gegen den sogenannten Reichsbürger von Georgensgmünd will sich das Gericht heute selbst ein Bild vom Tatort machen. Es geht unter anderem um die Lichtsituation zum Tatzeitpunkt in den frühen Morgenstunden vor knapp einem Jahr. Eine Frage ist, wie gut das Blaulicht am Einsatzfahrzeug zu sehen war. Bei einem Polizeieinsatz am 19. Oktober 2016 hatte der 50-Jährige laut Anklage auf SEK-Beamte geschossen. Ein Polizist wurde getötet, zwei weitere verletzt.

03:52 Nach Puigdemont-Rede: Scharfe Reaktion aus Madrid erwartet

Barcelona - Nach der Rede des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont vor dem Parlament in Barcelona richten sich nun die Augen der Spanier und der Katalanen nach Madrid. Dort will der Ministerrat am Morgen zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Am Nachmittag will Ministerpräsident Mariano Rajoy dann vor das Abgeordnetenhaus treten und Stellung zu Puigdemonts Aussagen beziehen. Der hatte zwar die Unabhängigkeit Kataloniens in Aussicht gestellt, aber die Abspaltung "für einige Wochen" auf Eis gelegt - in der Hoffnung, dass sich Madrid doch noch zu einem Dialog durchringen kann.