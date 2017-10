Lörrach Sporthalle auf dem besten Weg

22:49 Geheimdienstchefs erstmals in öffentlicher Sitzung befragt

22:36 Sieben Tote durch Sturmtief "Xavier"

Berlin - Mindestens sieben Menschen sind durch das Sturmtief "Xavier" über Nord- und Ostdeutschland ums Leben gekommen. In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Und auch die Hamburger Feuerwehr forderte die Menschen zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Tausende Menschen in mehreren Großstädten hatten zeitweise Probleme, von der Arbeit oder der Schule nach Hause zu kommen, weil Busse und Bahnen nicht fuhren. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr im Norden teils ein.

22:35 Deutschland qualifiziert sich für Fußball-WM in Russland

Belfast - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich den Sieg in Gruppe C durch ein 3:1 gegen Nordirland in Belfast.