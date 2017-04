Lörrach Stadt appelliert an Vermieter

Lörrach. Die Stadt Lörrach wirbt für eine verstärkte Vermietung von Wohnraum durch Privatpersonen an Flüchtlinge.

Die Bereitschaft, sich für Flüchtlinge einzusetzen und sie zu unterstützen sei in Lörrach sehr groß. Die Stadt ist für dieses Engagement, insbesondere des Arbeitskreises Miteinander und des Freundeskreises Asyl Lörrach, dankbar. Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt ist knapp, und dies treffe Flüchtlinge in besonderem Maße. Aufgrund der angespannten Wohnungssituation fällt es Flüchtlingen nicht leicht, Wohnraum anzumieten. Kulturelle Unterschiede oder Sprachbarrieren hinderten private Vermieter oft daran, Flüchtlingen Wohnraum anzubieten.

„Dies hat zur Folge, dass gerade Flüchtlinge, die nach der schweren Zeit der Flucht hier eine Heimat suchen, oft erneut Ablehnung erfahren. Die Ängste der potentiellen Vermieter sind jedoch in der Regel unbegründet“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die meisten der Personen, die auf Wohnungssuche sind, können schon etwas Deutsch. Sie werden außerdem in den ersten zwölf Monaten nach dem Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft von Sozialarbeitern betreut.

Integration gelinge in Privatwohnungen wesentlich schneller, denn erst eine eigene Wohnung zu haben, heiße hier wirklich anzukommen. Auf diese Situation möchte die Stadt hinweisen und Flüchtlinge, die dauerhaft in Lörrach leben, bei der Anmietung einer eigenen Wohnung unterstützen und insbesondere auch Vermieter ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Interessierte Vermieter können sich an Yvonne Eyhorn im Fachbereich Bürgerdienste wenden. Sie ist erreichbar unter Tel. 07621/415-249 oder per E-Mail: y.eyhorn@loerrach.de.

Infos zur Mietübernahme

Im Sozialrecht, so die Stadt, ist geregelt, dass eine angemessene Miete übernommen werden kann. Diese angemessene Miete beträgt in Lörrach zum Beispiel für einen Ein-Personen-Haushalt 391,25 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt 469 Euro und für einen Vier-Personen-Haushalt 644,50 Euro.