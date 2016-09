Radfahrer können nun sicherer vom Bahnübergang / Zebrastreifen auf die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof einschwenken. Die Stadt hat hier eine entsprechende Markierung mit einem Fahrradsymbol aufbringen lassen. Zum Schutz der Radler und als Hinweis an die Autofahrer, erklärt der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Straßen / Verkehr / Sicherheit, Stephan Meier, die Hintergründe. Darüber hinaus gebe es Seitens der Stadt Überlegungen, auf der Bahnhofstraße einen so genannten Fahrrad-Schutzstreifen anzulegen, wie dies bereits in Tumringen geschehen ist. Dies müsse jedoch noch verwaltungsintern beraten und auch mit der Polizei abgestimmt werden, ergänzt Meier. anl / Foto: Alexander Anlicker