Lörrach Stadt ehrt Mitarbeiter

Oberbürgermeister Jörg Lutz ehrte vier Mitarbeiter für ihre 25- und 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und verabschiedete zwei Mitarbeiter in den Ruhestand.

Lörrach. Christian Herbster kann auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Er begann seine berufliche Laufbahn im September 1977 mit einer Ausbildung zum Forstwirt bei der Stadt Lörrach. Im Oktober 1982 wurde er zum Vorarbeiter bestellt. Er ist unter anderem verantwortlich für die Erfüllung der Arbeitsaufträge, die Pflege und Wartung der Maschinen und kümmert sich um sämtliche Forstarbeiten von der Anfangsbegrünung über die Pflege bis zur Holzernte.

Olaf Andris und Martin Rösch können ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Beide haben im September 1992 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Lörrach begonnen. Andris wurde nach der Ausbildung dem Amt für öffentliche Ordnung zugewiesen. Nach Stationen im Meldewesen und der Bauaufsicht wechselte er im April 1999 zur Schulabteilung der früheren Stadtkämmerei. Seit Juli 2012 ist er Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst und kümmert sich um die Verkehrsüberwachung. Des Weiteren ist er in der kommunalen Kriminalprävention tätig.

Rösch wurde nach der Ausbildung ebenfalls dem Amt für öffentliche Ordnung zugewiesen und im Bereich Ausländerangelegenheiten eingesetzt. Im Juli 2006 wechselt er zum Fachbereich Stadtplanung/Baurecht/Umwelt und im April 2010 wurde ihm die Umleitung der Bußgeldstelle im Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit übertragen. Er bearbeitet schwierige Fälle aus dem Ordnungswidrigkeiten-Recht, vor allem Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Ebenfalls auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst kann Ursula Matussek zurückblicken. Sie kam 1992 als Reinigungskraft zur Stadt. Nach Zeiten in der Hellbergschule, der Albert-Schweitzer-Schule sowie der Theodor-Heuss-Realschule kümmert sie sich seit April 2013 um Ordnung und Sauberkeit im Hans-Thoma-Gymnasium.

Nach 36 Arbeitsjahren wurde Emil Anselm verabschiedet. Er begann 1981 seinen Dienst als Stadtarbeiter beim Werkhof. Im Januar 2000 wurde er zum Vorarbeiter bestellt. Zu seinem vielfältigen Aufgabengebiet gehörten Instandhaltungsarbeiten beim Straßenbau, Unterhaltungsarbeiten an Graben- und Wasserläufen, Pflaster- und Tiefbauarbeiten. Ebenso wirkte er beim Aufbau von Veranstaltungen mit und wurde im Winterdienst eingesetzt, zuletzt in der Einsatzleitung. Er nutzt die Altersteilzeit und ist seit September in der Freistellungsphase.

Ebenfalls verabschiedet wurde Julia Hottmann, die 24 Jahre in der Stadtbibliothek tätig war. Sie kam 1993 zur Stadt und war zuständig für den Einkauf und das Lektorat der „Russischen Bücher“, der Großdruckbücher sowie der Tanz-CDs. Des Weiteren betreute sie unter anderem im Erdgeschoss die Ausstellung der Medien und bearbeitete das Mahnwesen der Stadtbibliothek. Sie befindet sich seit August 2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Lutz dankte den Jubilaren und wünschte weiterhin viel Freude bei der Arbeit und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Die Personalratsvorsitzende Claudia Sambale-Lebus überreichte den Kollegen ein Geschenk.