Lörrach-Haagen. Ein besonderer Spieletreff findet am Samstag, 10. September, in Lörrach statt: Eine Gruppe Spiele-Enthusiasten beteiligt sich am bundesweiten Projekt „Stadt Land Spielt“ und lädt hierzu ab 17 Uhr ins Haagener Gemeindehaus, Markgrafenstraße 27, ein.

Die Veranstalter unterstützen damit gemeinsam mit 97 anderen Gastgebern eine Aktion, deren Ziel es ist, das Kulturgut Spiel in der Gesellschaft zu fördern, schreiben die Initiatoren Andrea und Michael Huber.

Seit einiger Zeit gibt es in der Kirchengemeinde Rötteln einen monatlichen Spielekreis, an dem regelmäßig rund 20 bis 25 überwiegend junge Erwachsene teilnehmen. Gespielt werden alte und neue Brett- und Kartenspiele jeglicher Art: vom einfachen Quiz bis zum komplexen Strategiespiel. „Da wir als Initiatoren privat über eine umfangreiche Spielesammlung verfügen – über 1000 Brett- und Kartenspiele – bringen wir immer ein gemischtes Sortiment an Spielen mit. Natürlich dürfen gerne auch eigene Spiele mitgebracht werden“, schreiben Andrea und Michael Huber.

Zum Spieleabend im Gemeindehaus sind Mitspieler jeden Alters eingeladen – die Regeln werden bei Bedarf erklärt. Angeboten werden unter anderem die aktuellen Preisträger „Spiel des Jahres“ in allen Kategorien, „so dass für alle Altersstufen attraktive neue Spiele vorhanden sind. Auch wer erst später kommen kann, ist willkommen.“