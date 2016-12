Lörrach. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Lörrach kennt weiterhin nur eine Richtung: nach oben. Nachweisen lässt sich dies anhand der Einwohnerkurve für die vergangenen Jahre. Auch in den nächsten Jahren ist mit einem Anstieg der Einwohnerzahl zur rechnen. Bevölkerungsentwicklung Aufgrund von Verzögerungen in der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistiken des Statistischen Landesamtes für das Jahr können die Einwohnerzahlen noch nicht endgültig beziffert werden.

Zwischen 2013 und 2015 stieg die Einwohnerzahl in Lörrach von 48 307 auf 49 303. Davon waren 2015 25 494 weiblichen und 23 809 männlichen Geschlechts. Die Zahl von 7757 ausländischen Staatsangehörigen im Jahr 2015 stieg bis zum 30. Oktober 2016 nach Angaben der Stadtverwaltung auf 8214 Personen an. Ausländer in Lörrach Die größte Gruppe stellen die Italiener mit 2461 Personen. Gefolgt werden sie mit deutlichem Abstand von den Türken mit 768 Personen. Lörrach ist die einzige Stadt in Deutschland, in der nicht die Türken, sondern die Italiener die größte ausländische Bevölkerungsgruppe stellen.

Die drittstärkste Gruppe von Ausländern stellen in Lörrach die Schweizer mit 406 Personen, gefolgt vom Kosovo mit 384 Personen und den Rumänen mit 309. Auf Rang sechs folgen nach der Zuwanderung von Flüchtlingen bereits die Syrer mit 245 Personen. Kroatien ist mit 228 Personen vertreten und die Russische Föderation mit 211. Außerdem wohnen 164 Franzosen und 134 Ukrainer in Lörrach.

Der Anteil ausländischer Mitbürger hat sich seit 1999 von 14,4 auf 15,7 Prozent im Jahr 2015 erhöht. Auch hier zeigt die Tendenz weiter nach oben. Dies ist vor allem nach dem Zuzug von Flüchtlingen zu erwarten. Die Altersgruppen Die Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Die größte Gruppe mit 17 436 Personen und damit einem Anteil von 35,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung stellten im Jahr 2015 die 40- bis 65-Jährigen dar, gefolgt von den 25- bis 40-Jährigen und den über 65-Jährigen. Alleinerziehende Die Zahl der Alleinerziehenden stieg ebenfalls weiter an. Zum 30. November 2016 betrug ihre Zahl 21 385 (nach Abzug der Personen, deren Ehepartner nicht in Lörrach gemeldet sind, 20 141) von insgesamt 31 502 Personenverbänden mit Kindern unter 18 Jahren. Beschäftigte Mit 55,2 Prozent (31. Dezember 2015) sind weiterhin am meisten sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Lörrach im Dienstleistungssektor tätig.

Ein leichter Anstieg mit 23,7 Prozent im Jahr 2013, 24,8 Prozent 2014 und 25 Prozent im Jahr 2015 ist in den vergangenen Jahren im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr zu erkennen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Lörrach hat sich seit 1999 mit 17 300 Arbeitnehmern auf 21 300 im Jahr 2015 deutlich erhöht. Nur noch jeder Fünfte ist im produzierenden Gewerbe tätig, 1999 waren es noch fast jeder Dritte. Nahezu gleich geblieben ist seit 1999 trotz des jüngsten Anstiegs der Anteil der Beschäftigten in Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 25 Prozent. Mehr als jeder zweite ist heute im Bereich sonstige Dienstleistungen tätig. 1999 waren es rund 40 Prozent.