Lörrach Stadt will alle Grundschulen erhalten

Die Stadt möchte angesichts steigender Schülerzahlen nun doch die Albert-Schweitzer-Grundschule (ASG) und die Grundschule in der Neumatt erhalten.

Von Bernhard Konrad

Lörrach. Im Verlauf des Schulentwicklungsplanungsprozesses betrachtet die Kommune auch die Grundschulen – sowohl mit Blick auf die Standorte als auch auf Ganz- und Halbtagsangebote sowie Fragen der Infrastruktur. Am Donnerstag wird die Verwaltung den Gemeinderat über den Stand der Dinge in der Grundschulentwicklungsplanung in Kenntnis setzen und um seine Zustimmung zum weiteren Fahrplan bitten.

Die Kernpunkte der Stadt

Der städtische Ansatz sieht vor, Grundschulen künftig entweder als verbindliche Ganztagsschule (Betreuung von 7 bis 17 Uhr) oder als verbindliche Halbtagsschule (Betreuung von 7 bis 14 Uhr) auszuweisen. Eine Mischung beider Angebote an ein und demselben Standort ist nicht mehr vorgesehen. Ganztagsschulen sollen mit einer Mensa ausgestattet, an Halbtagsschulen könnte ein Imbiss-Angebot etabliert werden.

Das Modell der Verwaltung wahrt formal die Schulbezirke, doch soll der Wechsel in einen Bezirk mit der anderen Betreuungsform möglich sein. Idealerweise, so die stellvertretende Fachbereichsleiterin Ilona Oswald auf Nachfrage unserer Zeitung, lägen Ganztags- und Halbtagsbezirke jeweils in direkter Nachbarschaft.

Ziel des Prozesses sind etwa die Schaffung klarerer Strukturen, bessere pädagogische Möglichkeiten im Ganztagsbetrieb und mehr Verlässlichkeit für berufstätige Eltern.

Neumatt- und Albert-Schweitzer-Grundschule

Zwischenzeitlich stand die Zukunft der Grundschulen in der Neumatt und an der Albert-Schweitzer-Schule in Frage. Die Verwaltung argumentierte mit der sinkenden Akzeptanz dieser Grundschulen in der Elternschaft und mit den Kosten, die bei einem Ausbau einer dreizügigen Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASG) sowie der Einrichtung eines dritten Gymnasiums an der Neumattschule entstünden. Diese Überlegungen lösten Proteste aus, unter anderem bei der Elternschaft der Schüler, die nicht zuletzt die wichtige gesellschaftliche Funktion der Grundschulen für ihr Quartier betonten.

Die Prognose der Schülerzahlen

Nach Berechnungen der Stadt wächst die Zahl der Grundschüler von derzeit 1639 bis auf 1905 im Schuljahr 2020/21 an. Bis zum Jahr 2022/2023 werde sie sich bei rund 1850 Kindern einpendeln. In diesem Szenario sei nicht einmal der durch die neuen Baugebiete zu erwartende Zuzug berücksichtigt. Das heißt: Auf Lörrach kommen bei den Grundschulen ohnehin Investitionen zu.

„Eine Aufgabe der beiden Schulstandorte kann vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen nicht ohne zusätzliche Investitionen in vergleichbarer Höhe an benachbarten Grundschulen von statten gehen, welche die Kinder aufnehmen würden – also Fridolinschule, Hebelschule, Grundschule Tumringen und Eichendorffschule“, erläutern Fachbereichsleiter Joachim Sproß und Oswald in der Sitzungsvorlage. Angesichts dieser Rahmenbedingungen schlägt die Verwaltung vor, die beiden Grundschulen zu erhalten – „so lange die Schülerzahlen es erfordern“, schränkt sie allerdings ein.

Die Kosten

Es werden jeweils acht Klassenräume pro Grundschule benötigt, bei der ASG mit dazugehöriger Ganztagsinfrastruktur wie Mensa und Ganztagsräume. Am Standort entstünden bei Erhalt der Grundschule rund 4,4 Millionen Euro Mehrkosten beim Ausbau einer dreizügigen Gemeinschaftsschule.

An der Neumattschule würden beim Umbau für das dritte Gymnasium bei Erhalt der Grundschule Mehrkosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro anfallen, schätzt die Stadt.

Auf dem Weg zur neuen Struktur

Der Einstieg in den Grundschulentwicklungsplanungsprozess im März 2017 wurde von Seiten einiger Grundschulen mit kritischen Anmerkungen begleitet (wir berichteten). Deshalb, so der Fachbereich, sei die Fortführung des Prozesses in der begonnenen Form nicht zielführend.

Daher wurden alle Grundschulleitungen aufgefordert, sich aus ihrer Sicht zur Sache zu äußern, etwa zu Fragen des Formats (Ganztag/Halbtag, verbindlich/Wahlform), der pädagogischen Ausrichtung und zur Rolle von Stadtverwaltung und Politik in diesem Prozess. Die Stellungnahmen werden derzeit aufbereitet.