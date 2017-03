Lörrach Stadtgrün  ersetzt Blumen duch Stauden

Nachrichten-Ticker

02:25 Haftstrafe für Vergewaltigung einer 90-Jährigen

Düsseldorf - Wegen der Vergewaltigung einer 90-Jährigen ist ein Mann in Düsseldorf zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 19-Jährigen wegen Vergewaltigung, Raub und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht schuldig. Er hatte die Tat aus dem Oktober 2016 gestanden. Der in Marokko geborene Angeklagte war in Spanien, wo er aufwuchs, in etliche Straftaten verwickelt und gilt als Intensivtäter. Nach Deutschland sei er 2016 gekommen, weil ihm in Spanien Gefängnis gedroht habe, hatte er bei Prozessbeginn gesagt.

02:17 Bartels: Fehlende Aufsicht begünstigt Missbrauchsfälle

Düsseldorf - Die gestiegene Zahl von Missbrauchsfällen in der Bundeswehr hat nach Ansicht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels auch mit fehlender Präsenz von Vorgesetzten in den Kasernen zu tun. In Zeiten der Wehrpflicht habe es mehr Aufsicht gegeben, sagte Bartels der "Rheinischen Post". Seinerzeit hätten ältere und erfahrene Soldaten leichter Vorkommnisse wie entwürdigende Aufnahmerituale mitbekommen können. Es sei nun schlicht niemand mehr da, der hingucke.

01:33 Trump lässt Freihandel untersuchen

Washington - Die USA werden in den kommenden Monaten sämtliche Handelsbeziehungen zu anderen Ländern überprüfen. Das ordnete US-Präsident Donald Trump per Dekret an. Er wirft Deutschland, China und anderen Ländern bereits seit längerem unfaire Handelspraktiken zu Lasten der USA vor. Das Land hat ein hohes Handelsdefizit. Trump riskiert so einen Handelsstreit mit wichtigen Wirtschaftspartnern wie China und Deutschland. Washington will außerdem Preisdumping-Vorwürfe untersuchen lassen, etwa gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten.

01:18 Bob Dylan will verspätet Literaturnobelpreis entgegennehmen

Stockholm - Bob Dylan nimmt an diesem Wochenende bei einer kleinen Feier in Stockholm den Literaturnobelpreis in Empfang. An der Preisverleihung werden nur Mitglieder der Schwedischen Akademie, die den Nobelpreis vergibt, und der US-Rockstar teilnehmen. Bei der regulären Preisverleihung im Dezember hatte Dylan gefehlt. Die Jury hatte ihm den Nobelpreis für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition zuerkannt. Anlass für Dylans Besuch in der schwedischen Hauptstadt sind zwei Konzerte.

00:29 Pkw-Maut kann kommen

Berlin - Die umstrittene Pkw-Maut ist auf dem Weg. Das Projekt von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bekam auch vom Bundesrat grünes Licht. Überraschend hatte Thüringen doch nicht dafür gestimmt, das Vorhaben in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zu überweisen. Nach Worten von CSU-Chef Horst Seehofer war unter den Ländern Überzeugungsarbeit für das CSU-Projekt nötig. Man hatte mit Thüringen offenbar auch über den Länder-Finanzausgleich gesprochen. Österreich prüft eine Klage gegen die Pkw-Maut.