Lörrach. „Wo kann man schon legal abschreiben?“, mit diesen Worten überreichte der Jugendreferent der Evangelischen Stadtmission, Christoph Pohl, das Werbebanner und das Buch, in dem bisher das Matthäus- und Markusevangelium abgeschrieben wurde, an Pastor Daniel Dallmann von der FCG Lörrach. Pastor Dallmann bedankte sich und lud alle Gottesdienstbesucher ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Anlässlich des Reformationsjubiläums schreiben viele Lörracher Kirchen, Freikirchen und Werke in einem gemeinsamen Projekt das Neue Testament in der neuen Lutherübersetzung 2017 von Hand ab und stellen es anschließend als gebundenes Buch aus. Die von der Evangelischen Allianz Lörrach getragene und finanzierte Initiative lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung an der Aktion ein, die die Bibel im Jubiläumsjahr neu ins Gespräch bringen soll. Beendet wird die Abschrift zum Reformationstag am 31. Oktober.

Die Evangelische Stadtmission hatte sich im Februar mit über 100 Personen an diesem Projekt beteiligt. Ab März wird in der Freien Christengemeinde Lörrach, Arndt­straße 5, das Lukasevangelium abgeschrieben. Dazu wurde extra eine „Schreibstube“ eingerichtet. Die Schreibzeiten können über die Homepage der fcg lörrach (www.fcg-loerrach.de) eingesehen werden.

Die Initiative ermöglicht oder verstärkt neben der Würdigung des Jubiläums den Zugang zur Bibel über das eigenhändige Schreiben. Die Bibeltexte werden durch das Abschreiben „erlebbar“ – wobei der Weg das Ziel ist und nicht etwa die optimale Handschrift.

Folgende Gemeinden und Einrichtungen nehmen teil: Freie Evangelische Gemeinde, Evangelische Stadtmission, Alpha-Buchhandlung, Evangelische Johannesgemeinde, Freie Christengemeinde, Evangelisch-Freikirchliche Baptistengemeinde, Evangelische Christuskirche, Katholische Kirchgemeinde Lörrach-Inzlingen, Matthäusgemeinde Stadtkirche und die Evangelisch-Lutherische Kirche Steinen.

Weitere Informationen: Bei Initiator Jürgen Exner oder unter www.loerrach-handschrift.de