Lörrach Stadträte votieren für Neubau

Lörrach. Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales hat sich für den Neubau des Waldorfkindergartens im Grütt ausgesprochen. Der Zustand des Gebäudes sei desolat, eine Renovierung ergebe keinen Sinn, sagten Sprecher aller Fraktionen.

Die Verwaltung beschreibt die Zustände in der Vorlage so: „Die Gebäudearchitektur schafft uneinsehbare Bereiche, die in den betriebsfreien Zeiten von meist obdachlosen Menschen als Nachtlager und zur Verrichtung ihrer Notdurft missbraucht werden. Das Urinieren an die Holzfassade führt nicht selten zu Geruchsbelästigungen im Gebäudeinnern. Der gepflasterte Hofbereich und das umliegende Grün sind durch Fäkalien und Glasscherben regelmäßig verschmutzt, so dass ein gefahrloser und unbegleiteter Aufenthalt der Kinder selbst im unmittelbaren Einzugsbereich der Kindertageseinrichtung nicht möglich ist. In den letzten Jahren mehren sich zudem bauliche Mängel. Hervorzuheben ist hier der Schädlingsbefall durch Nagetiere, die durch die hölzerne Baukonstruktion und das begrünte Dach in das Gebäudeinnere vordringen. Die Hinterlassenschaften der Tiere erschweren die hygienischen Anforderungen. Vor allem in den Wintermonaten finden die Tiere in den Zwischenwänden und im Boden Unterschlupf. Die Folien zwischen Holzdecke und Isolierung sind zerfressen, so dass Material von der Deckenkonstruktion herunter rieselt. Eine Betriebserlaubnis an diesem Standort würde heutzutage nicht mehr erteilt werden.“

Der Ausschuss signalisierte auch grünes Licht für eine Angebotserweiterung des Kindergartens um eine Krippengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. Zudem soll eine Kindergartengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten in eine Ganztagsgruppe umgewandelt werden.

Planungsmittel in Höhe von 300 000 Euro sollen im Haushalt 2018 bereitgestellt werden. Am kommenden Donnerstag entscheidet der Gemeinderat.

Carsten Vogelpohl (CDU) zollte den Mitarbeitern des Kindergartens „großen Respekt“ dafür, „dass sie angesichts der Rahmenbedingen dort arbeiten.“ Claudia Salach (Grüne) betonte, es sei wichtig, dass Lörrach auch in Zukunft einen Waldorf-Kindergarten habe.