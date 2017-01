06:05 Lockheed-Chefin verspricht nach Treffen mit Trump 1800 US-Jobs

New York - Nach Kritik von Donald Trump hat die Chefin des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin eine Job-Offensive angekündigt. "Wir werden unsere Arbeitsplätze in Fort Worth um 1800 Stellen ausbauen. Und wenn Sie an die Zulieferkette über 45 US-Bundesstaaten hinweg denken, dann sind es Tausende von Jobs", sagte Marilyn Hewson nach einem Treffen mit dem künftigen US-Präsidenten . Zudem versprach sie, beim Kampfjet F-35 einen möglichst niedrigen Preis anzubieten. Trump hatte sich über die in seinen Augen zu hohen Kosten beschwert und gedroht, beim Rivalen Boeing einen günstigeren Preis anzufragen.

05:59 Moody's zahlt 864 Millionen Dollar wegen geschönten Ratings

04:43 Obama gibt am Mittwoch letzte Pressekonferenz

Washington - Barack Obama wird am kommenden Mittwoch seine letzte Pressekonferenz als US-Präsident geben. Das gab sein Sprecher Josh Earnest bekannt. Zwei Tage später wird Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus einziehen. Obama hatte sich am vergangenen Dienstag mit einer emotionalen Rede von seinen Landsleuten nach acht Jahren im Weißen Haus verabschiedet.

04:43 Ungarn: Keine Grenzöffnung für frierende Migranten

Berlin - Ungarn hält nichts von einer Grenzöffnung für Migranten, die bei Eiseskälte in Serbien ausharren. Um schnell Hilfe zu bekommen, sollten sich die Menschen in Serbien registrieren lassen und in die dortigen Unterkünfte gehen, sagte Außenminister Péter Szijjártó der "Welt". "Das wollen viele aber nicht, weil sie später in einem anderen Land Asyl beantragen wollen." Es sei jedoch kein grundlegendes Menschenrecht, "dass Menschenmassen durch sichere Länder marschieren und auswählen, in welchem Land sie leben möchten".