Lörrach Stark vernetzt im dörflichen Leben

Von Peter Ade

Zuverlässige Kinder- und Jugendarbeit, ein motiviertes Übungsleiter- und Vorstandsteam sowie starke Vernetzung im Dorfgeschehen sind Markenzeichen des Turnvereins Hauingen (TVH). Zurzeit hat der größte Verein des kleinsten Ortsteils 582 Mitglieder, davon 185 Kinder und Jugendliche.

Lörrach-Hauingen. Eine beachtliche Leistungsbilanz präsentierte die Vorsitzende Annette Bachmann-Ade in der Hauptversammlung. Die Leiter der Abteilungen und Gruppen berichteten über unterschiedliche Aktivitäten. Einige Angebote sind zertifiziert und erfreuen sich großen Zuspruchs in der Gesamtstadt.

Rückblick

Höhepunkt in der Vereinsarbeit des Vorjahres war die Ausrichtung der zwei Tage dauernden Turnjugend-Bestenkämpfe des Markgräfler/Hochrhein-Turngaus (MHTG) zusammen mit dem Turnverein Lörrach in der Neumatthalle.

Dirk Hollerbach (TVH) und Tanja Zähringer (TV Lörrach) boten zusammen mit ihren Teams eine logistische Meisterleistung unter schwierigen Rahmenbedingungen. Bachmann-Ade bemängelte die kalte Halle, eine schlechte Kommunikation mit dem Hausmeister und das Fehlen einer Küche mit passender Ausstattung.

Starke Angebote

In mehreren Abteilungen des Hauinver Turnvereins wird Breitensport für Jung und Alt angeboten, unter anderem Aerobic, „Fit for Fun“, „Fitness für Sie und Ihn“, Frauenturnen, Kinderturnen, Tischtennis und Volleyball sowie die Kurse Fitness 50+, Nordic Walking, Rückenfit und „Sport in der Krebsnachsorge“.

Ausblick

Die Vereinsmeisterschaft der Turner findet am Samstag, 13. Mai, in der Sporthalle statt. Vom 3. bis 10. Juni fährt eine TVH-Delegation zum Internationalen Deutschen Turnfest nach Berlin. Im Hallenanbau stehen weitere Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten an.

Gemeinde dankt

Ortsvorsteher Günter Schlecht würdigte den TVH als feste Größe im Dorf. Er lobte „sinnvolle Freizeitgestaltung für Körper, Geist und Seele“. Das Engagement des Vorstands sei wichtig, damit der Sport einen sicheren Rahmen bekomme und die Jugend gut aufgehoben sei.

Wahlen

In ihren Ämtern bestätigt wurden Annette Bachmann-Ade (Vorsitzende), Anna Rottmann (Schriftführerin, neu), Helen Talmon-Gros (Wirtschaftsleiterin neu), Andrea Hollermann (Schülerturnwartin), Angelika Becker (Beisitzerin), Sonja Ferlito-Ebner (Kassenprüferin, neu).

Ehrungen

15 Jahre: Simone Kirtzeck, Patrick Sum, Monika Hesse, Laura Sophi Galuppi, Julia Kraft, Silvia Brüderlin, Ameli Skutnik.

25 Jahre: Doris Schwarzwälder, Sofie Geiger, Margot Wagatz.