Lörrach Steter Einsatz für Bhutan

Lörrach (lu). 25 Jahre hat Werner Haring sich als Präsident des 1992 gegründeten Vereins „Pro Bhutan“ für die Menschen im Himalaya-Königreich eingesetzt, hat mit neun engagierten Mitgliedern zahlreiche Projekte im Bereich Gesundheit, Bildung und Kultur realisiert. Jetzt bekam der pensionierte Rechtsanwalt aus Lörrach das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Oberbürgermeister Jörg Lutz überreichte den Orden und die noch von Bundespräsident Joachim Gauck unterzeichnete Urkunde. Die Feierstunde im Rathaus-Foyer, bei der auch die Botschafterin Bhutans Aun Pema Choden zugegen war, wurde vom HpSchmitz-Trio mit schwungvollen Jazz-Stücken musikalisch umrahmt.

„Werner Haring hat sich über sein humanitäres Engagement für die Menschen im Himalaya-Königreich Bhutan besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland erworben“, hieß es unter anderem in der Laudatio des OB. Als Präsident des Vereins Pro Bhutan habe er durch seine außerordentlichen sozialen und mitmenschlichen Leistungen erheblich dazu beigetragen, die Beziehungen der BRD zu Bhutan nachhaltig zu fördern – und zwar ohne eigene wirtschaftliche Interessen.

Rund 4,5 Millionen Euro an generierten Spendengeldern sind seit der Vereinsgründung nach Bhutan und in nachhaltige Projekte geflossen, allen voran in den Bau eines ländlichen Krankenhauses mit 50 Betten. Dies sei eine ganz beeindruckende und große Leistung. Haring habe seine Projekte für einen Staat, der nicht gerade im Fokus der Öffentlichkeit steht, stets mit Beharrlichkeit verfolgt. „Sie sind ein leuchtendes Beispiel und in menschlicher Hinsicht ein Vorbild für uns alle“, würdigte der OB.

Bhutans Botschafterin Aun Pema Choden, die eigens aus Brüssel für die Feierstunde angereist war, freute sich über die großen humanitären Leistungen in all den Jahren durch den Verein Pro Bhutan, wodurch das Leben der Bevölkerung in den Bereichen Gesundheit, Erziehung und Kultur verbessert werden konnte. Im Jahr 2015 habe der fünfte König des offiziell 1907 gegründeten Königsreichs Werner Haring den höchsten nationalen Orden in Gold verliehen, wie CHoden erklärte.

Der ganze Staat, in dem Glück und Glückseligkeit an oberster Stelle stehen, danke Werner Haring und seinen Mitstreitern im Verein sehr für die langjährige Unterstützung. Letztlich überreichte sie an den Geehrten ein Dankesschreiben des Außenministers von Bhutan.

Der Geehrte selbst freute sich über die Auszeichnung und die vielen Dankesworte, gab den Dank aber weiter und widmete das Bundesverdienstkreuz seinem Vereinsteam. Das Leben für die Menschen in Bhutan lebenswerter zu machen, sei stets seine Maxime gewesen.

Der Fokus der Unterstützung habe zwar auf dem Bereich Gesundheit und dem Bau eines ländlichen Krankenhauses gelegen, berichtete Haring. Realisiert wurden aber auch Projekte wie der Bau von Schulen, Straßen sowie ein Blindenwohnheim und Heime für gehörgeschädigte Kinder und gehandicapte Jugendliche.