18:12 "Lambada"-Sängerin tot in verbranntem Auto gefunden

Rio de Janeiro - Die Sängerin des Welthits "Lambada", Loalwa Braz Vieira, ist tot aufgefunden worden. Die verkohlte Leiche der Brasilianerin wurde bei Rio de Janeiro in einem verbrannten Auto entdeckt, wie die örtliche Polizei der dpa mitteilte. Auch wenn die Umstände noch unklar seien, gehe man von einem Verbrechen aus. Braz hatte 1989 als Sängerin der Gruppe Kaoma Weltruhm erlangt, der Song stand in vielen europäischen Hitparaden wochenlang an Platz 1.

18:07 Gambias Wahlsieger Barrow als neuer Präsident vereidigt

18:04 Trump macht sich auf den Weg nach Washington

New York - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sein New Yorker Hauptquartier im Trump-Tower mit dem Ziel Washington verlassen. Er werde die Reise an Bord einer Maschine des US-Militärs antreten, teilte das Weiße Haus mit. Trump will in Washington auf dem Soldatenfriedhof Arlington einen Kranz niederlegen und anschließend an einem Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses teilnehmen. Morgen soll der neue Präsident seinen Amtseid vor dem Kapitol ablegen und damit die Regierungsgeschäfte von seinem Vorgänger Barack Obama übernehmen.