Lörrach Stiftung trifft Kanzlerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die von der Schöpflin Stiftung in ihrem Programmbereich „Flucht & Integration“ geförderte Flüchtlingsuniversität „Kiron“ in Berlin besucht.

Lörrach/Berlin. Die Kanzlerin erkundigte sich in einem fast einstündigen Gespräch bei fünf „Kiron“-Studenten über deren Erfahrungen mit der virtuellen Universität, mit dem anschließenden Transfer an eine der Partneruniversitäten sowie auch ganz generell über ihr Leben in Deutschland.

Nyima Jadama aus Lörrach saß direkt neben der Kanzlerin und berichtete von ihrer Flucht aus Gambia. Dort wurde sie auf Grund ihres Engagements für die Rechte von Frauen politisch verfolgt. Heute studiert sie Politikwissenschaften bei „Kiron“ und engagiert sich zur besseren Integration in lokalen Flüchtlingsinitiativen in Lörrach.

Hier besucht sie auch den Study-Hub, also einen Ort, an dem sich „Kiron“-Studenten treffen und persönlich austauschen können. Stifter Hans Schöpflin und Stiftungs-Geschäftsführer Tim Göbel freuen sich über diesen Erfolg für ihren Fördernehmer: „Nun trägt unsere Anschubfinanzierung für „Kiron“ nicht nur Früchte bei den konkreten Angeboten für Geflüchtete, sondern erfährt auch von der Politik Werschätzung. Das ist ein großer Erfolg für das „Kiron“-Team in Berlin“.

Die Schöpflin Stiftung ist Hauptförderer von „Kiron“ und investiert in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 1,5 Millionen Euro in das weltweit größte Bildungsprojekt für Flüchtlinge. In ihrem Resümee zeigte sich die Kanzlerin von dem Engagement der Flüchtlingsuni „beeindruckt“. Über die Schöpflin Stiftung Die Schöpflin Stiftung wurde 2001 von Hans Schöpflin mit seinen Geschwistern Albert Schöpflin und Heidi Junghanss gegründet. Die Stiftung engagiert sich operativ und fördernd in den Bereichen Bildung, Prävention und Zivilgesellschaft. Der Einsatz für eine gerechtere Welt und eine bessere Zukunft für die jüngeren und kommenden Generationen steht dabei im Vordergrund. Mehr unter: www.schoepflin-stiftung.de Über „Kiron“„Kiron Open Higher Education for Refugees“ ist ein 2014 von Markus Kreßler und Vincent Zimmer gegründetes Social Start-up mit der Mission, Hochschulbildung für Flüchtlinge zugänglich zu machen. Die Studiengänge sind gebührenfrei, auf hohem Niveau und können noch vor Abschluss des Asylverfahrens begonnen werden. Kirons Mission ist, Flüchtlingen weltweit über einen unbürokratischen Zugang zu Hochschulbildung eine Perspektive zu geben, sowie die Integration in das Gastland zu fördern. Dies geschieht über Sprachkurse, Mentoring- und Buddyprogramme sowie Verbindungen zu lokalen Unternehmen. Als gemeinnützige GmbH erwirtschaftet „Kiron“ keinen Gewinn. Neben der Förderung durch die Schöpflin Stiftung finanziert sich „Kiron“ mithilfe von einigen namenhaften Unternehmen, NGOs und Spenden. n Weitere Informationen über Kiron unter https://kiron.university/