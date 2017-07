Lörrach Stimmen: Fußgängerzone gesperrt

Lörrach. Die Marktplatzkonzerte des Stimmen-Festivals beeinflussen auch die Verkehrswege. Aus Sicherheitsgründen ist in diesem Jahr die gesamte Fußgängerzone während des Konzertbetriebes für den Liefer- und Anliegerverkehr gesperrt.

Die Lieferzeiten von 18 bis 21 Uhr entfallen von Mittwoch, 19. Juli bis Samstag, 22. Juli. Auch für Anlieger mit Zufahrtsberechtigung ist die Zu- und Abfahrt während des Konzertbetriebes von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 18.30 bis 24 Uhr gesperrt. Die Zufahrten werden zusätzlich mit Ordnungskräften gesichert. Alle Anlieger werden gebeten, ihre Zulieferer rechtzeitig über die Änderungen zu informieren.

Darüber hinaus sind wie in jedem Jahr folgende Sperrungen notwendig: Aufgrund des Bühnenaufbaus bleibt die Zufahrt zur Fußgängerzone von der Unteren Wallbrunnstraße bis zum heutigen Dienstag für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ausgenommen davon sind der Anwohner- und Lieferverkehr. Die Fahrrad-, Schwerbehinderten- und Taxistandplätze werden aufgehoben.

Während des Auf- und Abbaus der Bühne heute sowie am 25. und 26. Juli ist der gesamte Alte Marktplatz aus Sicherheitsgründen für den Lieferverkehr gesperrt. Auch hier werden die Geschäftsanlieger gebeten, ihre Zulieferer entsprechend zu informieren.

An den Veranstaltungstagen – Mittwoch, 19. bis Sonnntag, 23. Juli – wird ab jeweils 18.30 Uhr die Untere Wallbrunnstraße sowie die Basler Straße ab Einmündung Kirchstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Bushaltestellen „Museum“, „Alter Markt“ und „Burghof“ werden an diesen Tagen von 17 bis 24 Uhr nicht mehr angefahren. In der Weinbrennerstraße in Höhe des Hochhauses am Marktplatz wird an diesen Tagen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.