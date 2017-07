Lörrach Stimmenkonzert ausverkauft

13:24 G20-Partnerprogramm angesichts Sicherheitslage geändert

Hamburg - G20-Kritiker haben die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump in Hamburg daran gehindert, am Partnerprogramm des G20-Gipfels teilzunehmen. Es gebe bisher keine Sicherheitsfreigabe zum Verlassen des Gästehauses, sagte eine Sprecherin von Melania Trump der Deutschen Presse-Agentur. Der Gipfel läuft seit dem Vormittag. Und bereits am Morgen hatte sich die Lage in der Stadt angesichts gewaltbereiter Demonstranten wieder zugespitzt. Autos brannten, der Verkehr wurde behindert.

Köln - Im Prozess um den Tod eines Neugeborenen auf einer Flughafentoilette in Köln ist die Mutter zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging wegen Totschlags. Die 28-Jährige habe den Jungen nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft alleine zur Welt gebracht und erstickt, heißt es vom Kölner Landgericht. Der Säugling sei lebensfähig gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Frau fünf Jahre Haft verlangt. Die Verteidigung will in Revision gehen.

12:37 Melania Trump bei G20 an Verlassen der Unterkunft gehindert

Pamplona - In Pamplona sind bei einer Stierhatz mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Amerikaner seien jeweils am Bauch sowie am Hodensack aufgespießt worden, heißt es in Medienberichten. Ein Spanier sei durch Verletzungen am Kopf am Bein in kritischem Zustand. Ein Bulle hatte ihn in die Luft geworfen. Weitere Teilnehmer wurden wegen Prellungen behandelt. Bis kommenden Freitag werden täglich jeweils sechs zum Teil über 600 Kilo schwere Kampfbullen von Hunderten Menschen durch enge Gassen in die Arena gejagt.