Lörrach-Brombach (dr). Mit dem Jahreswechsel ist Doris Jaenisch (CDU) auch aus dem Ortschaftsrat Brombach ausgeschieden. Die Verabschiedung wurde mit der Verpflichtung des Nachrückers Martin Stofer (CDU) auf die erste Sitzung im neuen Jahr am Dienstag zusammengelegt.

Jaenisch hatte auf eigenen Wunsch sowohl das Amt als Stadträtin als auch als Ortschaftsrätin niedergelegt. Elf Jahre saß sie im Gemeinderat und seit 1999 im Ortschaftsrat Brombach. Der Grund für den Rückzug aus den öffentlichen Aufgabenfeldern liegt in ihrer stärkeren beruflichen Belastung. Im Herbst hat sie das Amt der Konrektorin am Meret-Oppenheimer-Schulzentrum Steinen übernommen.

Ortsvorsteherin Silke Herzog hob die wichtigen Impulse und die gute Zusammenarbeit von Jaenisch hervor. Seit einigen Jahren war Jaenisch auch stellvertretende Ortsvorsteherin. Wie Jaenisch in ihren Abschiedsworten sagte, seien die Monate nach dem unerwarteten Tod von Ortsvorsteher Lutz Schmiedlin sehr hart gewesen. In der Zeit bis zur Wahl der Nachfolgerin Silke Herzog hatte sie alle Aufgaben des Ortsvorstehers zusätzlich wahrgenommen. Alle Fraktionen sprachen der scheidenden Ortschaftsrätin ihren Dank und Hochachtung aus.

In den Ortschaftsrat folgt ihr Martin Stofer (CDU) nach. Stofer wurde in Lörrach geboren und wuchs in Hauingen auf. Seit 1993 wohnt er in Brombach, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er Arbeitet als Dreher bei der Firma Wenk in Brombach. Sein großes Hobby ist der Schießsport. Seit vielen Jahren ist Stofer bei den Schützengesellschaften in Brombach und Hauingen aktiv. Er war 2014 und 2015 zwei Jahre hintereinander Schützenkönig in Brombach. Silke Herzog verpflichtete den neuen Ortschaftsrat mit der vorgeschriebenen Eidesformel.

Als neue erste stellvertretende Ortsvorsteherin wurde Birgit Schmolinske (Freie Wähler) einstimmig gewählt. Das Amt muss noch vom Gemeinderat bestätigt werden.