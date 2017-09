Lörrach Striktes Handyverbot beim Spielen

Nachrichten-Ticker

03:49 Nach Beben: Zwei Gefängnisse in Mexiko evakuiert

Mexiko-Stadt - Ein Land im Ausnahmezustand: Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko müssen neben zerstörten Krankenhäusern auch zwei Gefängnisse im Bundesstaat Puebla evakuiert werden. Das teilte der Gouverneur von Puebla, José Antonio Gali, mit. Es handele sich dabei um Gefängnisse in Izúcar de Matamoros und Atlixco. Die Gefangenen sollen in eine Einrichtung rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt verlegt werden - inmitten des Erdbeben-Chaos musste dafür ein streng gesicherter Konvoi organisiert werden.

03:44 Mehr Kinder bekommen Kinderzuschlag

Berlin - Die Zahl der Kinder mit Kinderzuschlag ist im vergangenen Jahr deutlich auf rund 168 000 gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine entsprechende Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor. Für so viele Kinder wurde diese Sozialleistung Ende 2016 ausgezahlt. Ende 2015 lag die Zahl der Kinder mit Kinderzuschlag noch bei rund 152 000. Der Kinderzuschlag ist eine Unterstützung für erwerbstätige Eltern, deren Einkommen nicht reicht, um auch den Unterhalt ihrer Kinder ausreichend zu sichern.

03:43 Hurrikan-Hilfe: Bundeswehr fliegt mehr als 300 Menschen aus

Berlin - Die Luftwaffe der Bundeswehr hat nach den schweren Wirbelstürmen in der Karibik mittlerweile mehr als 300 gestrandete Menschen aus der Krisenregion geflogen. Immer noch würden zwei A400M-Transportmaschinen Hilfsgüter auf betroffene Inseln wie Sint Maarten/Saint-Martin bringen und Personen auf benachbarte Inseln ausfliegen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Zeitweise seien drei Militärtransporter im Einsatz gewesen. Vor einer Woche hatte sich ein Krisenteam der Bundesregierung auf den Weg in die Karibik gemacht.

03:41 Österreich geht an der Grenze zur Slowakei gegen Schlepper vor

Wien - Im Kampf gegen Schlepper hat Österreich mit "verdeckten Schwerpunktkontrollen" in Grenznähe zur Slowakei begonnen. Grund für die Maßnahme von Polizei und Militär sei, dass immer mehr Schlepper versuchten, Flüchtlinge über die Slowakei in Richtung Norden zu schleusen, sagte der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil der Zeitung "Die Welt". Erst vor wenigen Tagen hatte die deutsche Polizei in Brandenburg einen Lastwagen mit 51 Flüchtlingen gestoppt und damit möglicherweise eine neue Schleuserroute offengelegt - von der Türkei über Osteuropa nach Deutschland.

03:09 Todeszahl in Mexiko steigt auf 138

Mexiko-Stadt - Die Zahl der Todesopfer nach dem starken Erdbeben in Mexiko ist auf 138 gestiegen. Das teilte die Zivilschutzbehörde des Landes mit. In einer Ansprache kündigte Staatspräsident Enrique Peña Nieto rasche Hilfsmaßnahmen an, im Vordergrund stehe die medizinische Versorgung und die Bergung von Verschütteten. Insgesamt seien 38 Gebäude in der Hauptstadt Mexiko-Stadt eingestürzt. Zudem gebe es viele beschädigte Häuser. Wegen der vielen eingestürzten Gebäude wird noch mit weiter steigenden Opferzahlen gerechnet, hieß es.