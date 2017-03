Lörrach. Der Förderverein von Tempus fugit sucht Paten für die 120 Stühle im Neuen Theaterhaus. „Im letzten Jahr haben wir uns um Einzelspenden gekümmert. Diese und die Eigenarbeit des Fördervereins haben dazu beigetragen, den Umbau und den Umzug in das Neue Theaterhaus zu finanzieren und die Verlängerung des Aufzugs in den Keller zu ermöglichen. Tempus fugit ist aber auch ein Basisprojekt und lebt von den vielen Unterstützern in der Region“, so Fördervereinsvorsitzender Ulrich Maßen. „Das möchten wir mit dieser Aktion zeigen. Jeder soll mitmachen können. Daher haben wir uns für einen moderaten Betrag entschieden.“

Theaterfreunde können eine Stuhlpatenschaft für eine einmalige Spende in Höhe von 85 Euro an den Förderverein übernehmen und damit ihre Verbundenheit mit Tempus fugit ausdrücken. Als Dank erhalten die Paten eine Patenschaftsurkunde und namentliche Erwähnung auf einer Tafel im Foyer des neuen Theaterhauses. Dadurch werde ein späterer Theaterbesuch zu einem besonderen Erlebnis. Die Stuhlpatenschaft könne auch verschenkt werden und den Beschenkten lange Freude machen. Bisher wurden bereits rund 20 Stuhlpaten gewonnen. Infos unter www.fugit.de/#Förderverein. Info-Flyer liegen im Theater aus.