Lörrach Suche für Flüchtlinge geht weiter

Von Guido Neidinger

Nach der Einigung mit dem Ortschaftsrat über die Anschlussunterbringung von bis zu 150 Flüchtlingen in Haagen (wir berichteten) geht die Suche nach weiteren Möglichkeiten für provisorische Unterkünfte auf Zeit weiter.

Lörrach. Der Gemeinderat dürfte erfreut sein, dass mit dem Ortschaftsrat Haagen eine Einigung erzielt wurde. Letztlich entscheidet der Gemeinderat am 25. Juli. Allerdings ist es allen Fraktionen ein Anliegen, möglichst nicht gegen das Votum des Ortschaftsrates Haagen zu stimmen. Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke sehen das so. „Das Thema ist so wichtig, dass wir das nicht im Gegeneinander machen können“, betonte Wilke nach der Einigung im Ortschaftsrat.

In trockenen Tüchern ist bereits die Anschlussunterbringung in einer ebenfalls noch zu schaffenden provisorischen Einrichtung auf dem Grundstück der Friedensgemeinde am Bächlinweg. In einer Gemeindersammlung wurde Zustimmung für die Einrichtung erzielt (wir berichteten). Bis zu 60 Personen können am Bächlinweg untergebracht werden. In einer Infoveranstaltung will die Verwaltung die Anwohner laut Wilke über die Pläne informieren. Auch hier kann er sich einen Anwohnerbeirat vorstellen.

Dauerhaft ausreichend sind die jetzt geplanten beiden Einrichtungen aber höchstwahrscheinlich nicht. „Wir wissen nicht, wie viele Flüchtlinge uns im nächsten Jahr zugewiesen werden“, verdeutlichte Wilke. Aus diesem Grund soll der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragen, im Bedarfsfall auch an anderer Stelle im Stadtgebiet mit Grundstückseigentümern Gespräche zu führen und Planungen voranzutreiben zur Schaffung weiterer provisorischer Unterkünfte von Flüchtlingen.

In diesem Zusammenhang nannte Wilke den Parkplatz der Regio-Messe hinter der Firma Lauffenmühle in Brombach. Laut Stadtrat Uwe Claassen (Freie Wähler) ist die Regio-Messe bereit, auf einen Teil dieses Areals für den Bau einer provisorischen Flüchtlingsunterkunft zu verzichten. Außerdem, so Claassen, stelle die Firma Lauffenmühle als Eigentümerin des Areals das für die Unterkunft notwendige Grundstück kostenlos zur Verfügung.

Bevor auf dem Parkplatz-Grundstück gebaut werden kann, ist laut Wilke ein Artenschutzgutachten erforderlich. „Und das braucht Zeit“, dämpfte Wilke sogleich Erwartungen, dass hier rasch gebaut werden könne.

Alle Beteiligten sind sich darüber im Klaren, dass es besser wäre, die zugewiesenen Flüchtlinge auf die gesamte Stadt zu verteilen. Aufgrund des angespannten Lörracher Wohnungsmarktes ist das aber gegenwärtig nicht möglich. Um das zu ändern und mittelfristig von den Provisorien wegzukommen, will die Verwaltung vom Gemeinderat den Auftrag, „alle Möglichkeiten zu nutzen, dauerhaften Wohnraum zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Lörrach zu schaffen.“