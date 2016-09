Lörrach. Von einer Gruppe ausländischer Personen wurde ein Mann am frühen Montag um 1.20 Uhr im Lörracher Stadtgebiet angesprochen. Er rief daraufhin die Bundespolizei. Diese fand die Gruppe und vermutet, dass sie kurz zuvor von der Schweiz aus ins Bundesgebiet eingeschleust worden sind.

Insgesamt zehn syrische Staatsangehörige mit Ausweisdokumenten trafen die Beamten an. Eine weitere männliche Person konnte keine Dokumente vorweisen. Laut eigenen Angaben ist er lybischer Staatsangehöriger. Alle reisten illegal ein und suchen Asyl, weshalb sie die Beamten an das BAMF in Karlsruhe verwiesen.

Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein hat Ermittlungen wegen Verdacht des Einschleusens aufgenommen und sucht Zeugen, die auf die Gruppe gestoßen sind oder Angaben zu Fahrzeugen machen können, aus denen größere Gruppen ausgestiegen sind. Kontakt: Tel. 07628/ 80 590 oder 0800/6 888 000 (kostenfreie Hotline).