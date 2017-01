Lörrach (do). Drei Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung lautet das Urteil gegen einen 29-jährigen Italiener, der in der Nacht zum 28. Mai vorigen Jahres einen alkoholisierten Nachtschwärmer in Lörrach auf offener Straße mit einer Eisenstange niedergeschlagen hatte (wir berichteten). Sein 41-jähriger Kumpel kam mit einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe davon, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Außerdem muss dieser 1500 Euro an den Freiburger Bezirksverein für soziale Rechtspflege bezahlen.

Mit der Freiheitsstrafe für den 29-Jährigen ging Richter Schmidt-Weihrich noch über die von der Staatsanwältin geforderten zwei Jahre und zehn Monate hinaus, mit der zehnmonatigen Bewährungsstrafe folgte er dem Antrag des Staatsanwaltschaft, fügte aber die Geldstrafe noch hinzu. Beide Angeklagte müssen zudem die Kosten des Verfahrens tragen. Die Verteidiger der beiden hatten jeweils auf Bewährungsstrafen plädiert, der des 41-Jährigen auf eine Geldstrafe von 1250 Euro und die Erlassung der Hälfte der Kosten für das Verfahren.

Interessant: Der Vorwurf des gemeinschaftlichen schweren Raubes wurde von Staatsanwältin und Gericht fallen gelassen. Im Laufe des Verfahrens war deutlich geworden, dass die Wegnahme des Handys eine Gelegenheitstat in Folge der Schlägerei war und der Verbleib des Geldbeutels, in dem sich 30 Euro befunden haben sollen, nicht geklärt werden konnte. Das Urteil für den Diebstahl floss in die Gesamtbewertung des 41-Jährigen ein, der laut Richter „sehenden Auges“ die Tat ermöglicht und nicht zugunsten des Geschädigten eingegriffen hatte. Entlastend für den 41-Jährigen ist sein Diebstahl-Geständnis, ein von nennenswerten Vorstrafen freie Vorleben und die günstige Sozialprognose, die durch positive Aussagen seines Arbeitsgebers untermauert wird.

Anders sein Freund: Im Lauf des Verfahrens wurden auch dessen Vorstrafen unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Urteil des Landgerichts Waldshut-Tiengen in einer Revisionsverhandlung gegen den 29-jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung – Schmidt-Weihrich sprach hier von einer „verrückten Geschichte“ – gerade sechs Wochen her ist. Damals hatte das Urteil ein Jahr und vier Monate auf Bewährung gelautet. Ein anderes Urteil gegen den Mann gab es zu einem früheren Zeitpunkt in Italien wegen Drogen.

„Diese Geschichte ist so überflüssig wie ein Kropf“, sagte Schmidt-Weihrich in seiner Urteilsbegründung. Da sehe man, was passieren könne, wenn man sich nicht zügeln kann. Auslöser der Tat sei lediglich das verletzte Ehrgefühl des Angeklagten gewesen. Alle Zeugen hatten einhellig berichtet, in der Bar selbst außer dem kurzen Gesprächskontakt zwischen dem Geschädigten und dem Angeklagten keinen Streit, geschweige denn Handgreiflichkeiten bemerkt zu haben.

Demnach hätte der Angeklagte, als er auf dem Heimweg mit dem Auto den Geschädigten auf der Straße wiedererkannte, angehalten, um diesem eine Abreibung zu verpassen, weil er sich von ihm „böse angeschaut“ gefühlt hatte, rekonstruierte der Richter den Tathergang. Er wies darauf hin, dass sich die Aussagen des Geschädigten und die des Kumpels weitgehend deckten, während die Version des Angeklagten deutlich davon abweiche.

Diese hatte auch die Staatsanwältin als „lebensfremd“ bezeichnet. Der Geschädigte habe im Zeugenstand keinen „Belastungseifer“ gezeigt und sei auch nicht als Nebenkläger aufgetreten, hielten Staatsanwaltschaft und Gericht fest. Einen harten Job hatte die Dolmetscherin, die am Ende der Plädoyers eine fast einstündige Einlassung des Angeklagten von einem handschriftlichen Manuskript übersetzen musste.

Dass der Geschädigte auch „kein Kind von Traurigkeit „war, ließ sich aus der Verlesung eines alten Urteils ableiten, in dem es ebenfalls um eine Schlägerei und Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung gegangen war. Bei der jetzigen Zeugenvernehmung hatte der Mann betont, dass er noch auf Bewährung sei und schon deswegen keinen Streit anfange.