Lörrach Tanzen als Lebenseinstellung

Von Ursula König

Diese Reise hat sich für die Lörracher Breakdancer gelohnt: Die Meisterschaft in Magdeburg war ein voller Erfolg. Deutschlands beste Breakdance Gruppe kommt aus Lörrach und nennt sich „Body Expression/7“. Auch beim Solo-Breakdance punkteten die Lörracher. Deutschlands bestes Mädchen in der Kategorie „Solo Kinder“ heißt Mia-Lirije Shalijani.

Die Tochter von Mentor Shalijani, Leiter der Tanzschule Tanzwerk-Dreiländereck, kennt das Lebensgefühl „Breakdance“ von klein an.

Wettbewerbe haben für alle Schüler einen eigenen Reiz, wie ein Besuch nach der Magdeburger Meisterschaft in der Tanzschule zeigt: Die Musik ist aufgedreht; ein paar Jugendliche und Kinder machen sich warm oder üben ihre „Styles“. Nach und nach füllt sich die Fläche. Die Stimmung wirkt locker und dabei konzentriert. „Die Gruppe wächst wie eine Familie zusammen“, erklärt Mentor Shalijani, Tänzer und Tanzlehrer aus Leidenschaft, der selbst schon einige Erfolge erzielte. Ein Motto scheint hier allen klar zu sein: Im Wettkampf schenkt man sich nichts, doch hinterher zählt nur die Freundschaft. Die Gruppen haben eigene Rituale, um sich auf einen Wettkampf einzustimmen: „We are bad, we can fly…– we are the bad flying sisters“. So motiviert sich die Mädchengruppe, die in Lörrach bereits einige Auftritte hatte. Dass die Gruppe hinter einem stehe, sei bei einem Wettkampf sehr wichtig, erklärt Elisa (13 Jahre). Das motiviere dazu, sein Bestes zu geben, meint Sontje (13). Mehr oder weniger Lampenfieber und Aufregung gehören wohl für alle dazu. Aber bei einem Battle vor großem Publikum mitzumachen, sei auch ein befreiendes Gefühl, sagt Moritz (17). Andere finden es schön, nicht nur an Meisterschaften oder Battles teilzunehmen, sondern dabei auch andere Städte kennenzulernen.

Und warum ausgerechnet Breakdance? Dazu hat Louis (12) eine klare Meinung: „Ich kann Gefühle der Wut rauslassen und zeigen, wie ich mich fühle, ohne dabei jemanden anzugreifen“. Und Carlotta (12) meint: „Breakdance ist eine Lebenseinstellung“. Durch das Tanzen bekomme sie mehr Lebenserfahrung, je älter sie werde.

So gesehen war die Deutsche Meisterschaft in jedem Fall „eine Stufe auf der Leiter nach oben“. Und dass die Meisterschaften in anderen Städten stattfinden, motiviert die meisten hier zusätzlich, mit voller Energie weiter zu trainieren. Denn eine gute Show, das wissen alle, ist entscheidend. Und so ist nach der Meisterschaft vor der Meisterschaft. An der Weltmeisterschaft in Kopenhagen teilzunehmen, das fänden wohl alle Tanzwerk-Schüler ziemlich toll.