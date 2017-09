Lörrach Thora – Basis des Glaubens

Von Ursula König

Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur bot die Israelitische Kultusgemeinde in Lörrach am Sonntag einen umfangreichen Einblick in die jüdische Kultur und das Leben der Gemeinde vor Ort.

Lörrach. Das Konzert mit Boris Chnaider (Klavier) und Maximilian Schneider (Klarinette) erinnerte mit Werken von Mendelssohn-Bartholdy und Imre Kalmann an musikalische Facetten mit jüdischen Wurzeln in Europa und passte von daher „super zur heutigen Veranstaltung“, wie Chnaider betonte (wir berichteten gestern). Er führte informativ durch ein Programm, das im gut besetzten David-Saal von den ersten Takten an starken Anklang fand. Nach der traditionellen Klezmermusik, eine virtuose Meisterleistung der beiden, lud Rachel Scheinker zu einem Rundgang durch die Synagoge ein. Auch hierbei war das Interesse der nichtjüdischen Besucher groß. Gleich zu Beginn stand die Frage der Kopfbedeckung an, die zu weiteren Diskussionen und Themen führte. Für Scheinker scheint dies nichts Neues zu sein: „Die Gemeindemitglieder sind kommunikativ, diskussionsfreudig und lustig“, erklärt sie auf die Frage eines Besuchers, warum die Sitzordnung im Synagogensaal geändert wurde. Über die Sitzordnung könne die Gemeinde mitbestimmen. Doch der orthodoxe Glaube, der in Lörrach gelebt wird, bietet ansonsten einen festen Rahmen für die Ausübung des Glaubens, anders als bei der traditionellen oder liberalen Auslegung des Judentums.

Hierbei kommt der Thora ein sehr hoher Stellenwert zu. „Sie enthält die spirituellen Grundlagen des jüdischen Glaubens“. 100 Tage dauert die Fertigstellung einer neuen Thorarolle, und ebenso lange dauert es, daraus zu lesen.

Zum zehnjährigen Bestehen der Synagoge im kommenden Jahr sammelt die Gemeinde jetzt schon für eine neue „koschere“ Thorarolle. Wie sie gefertigt wird und ob dann auch daraus gelesen werden kann, unterliegt wie viele Themen des täglichen Lebens Bestimmungen, welche die Thora genau festhält. 365 Verbote sind hier zudem festgelegt –­ so viele, wie ein Jahr Tage hat.

Auch die Zubereitung des Essens wird detailliert geregelt, und so besitzt die Lörracher Synagoge getrennte Küchen für Milch- und Fleischprodukte.

Die Besucher tauchen gerne ein in die Stimmung der Synagoge und stellen viele Fragen. Zur Rolle der Frau beispielsweise. Diese beruht bei der Lörracher Gemeinde auf einem traditionellen Verständnis: „Frauen und Männer haben unterschiedliche Aufgaben“, erklärt Scheinker und betont, dass die Frau und ihre Aufgaben einen hohen Stellenwert hätten. Das Faszinierende am Rundgang dürfte vor allem die Art und Weise gewesen sein, wie die Gemeinde ihre Tradition lebt und weitergibt und gleichzeitig die Offenheit gegenüber anderen Menschen, wie am Kulturtag zu erleben war. Dazu gehörte auch ein Bazar mit Büchern und Symbolen des Glaubens, dessen Erlös der Thorarolle zu Gute kommt.