Lörrach Tiefgründige Klänge für Waisenkinder

Klänge von Mozart und Brahms für Waisenkinder aus Togo: Am Wochenende trägt die Lörracher Geigerin Brigitte Schnabel mit gleich zwei Benefizkonzerten zur kulturellen Szene in der Region bei.

Weil am Rhein-Haltingen (ko). Zwei Perlen der Kammermusik sind am heutigen Samstag, 8. April, um 20 Uhr in der Löracher Stadtkirche und am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria in Haltingen zu hören. Sechs hochkarätige Musiker aus der Region konnten unentgeltlich für die Veranstaltungen gewonnen werden, deren Erlös vollständig an den gemeinnützigen Verein „F.A.S.S.-TOGO-Rümmingen“ geht.

Die Verwirklichung dieser beiden Benefizkonzerte ist dem Engagement der Geigerin Brigitte Schnabel zu verdanken, die ein tiefgründiges Programm auf die Beine gestellt hat, wie es im Flyer heißt. Kenner sowie unerfahrene Konzertgänger können sich von den Streicherklängen von Mozarts Sinfonia Concertante in der Bearbeitung von Gunther Schuller als Sextett berühren lassen oder in den Wohlklängen von Brahms Streichsextett in G-Dur schwelgen. Laut Flyer sind die beiden Werke im öffentlichen Konzertleben wegen der besonderen Besetzung selten zu hören.

Waisenkinder haben kaum Chance auf Weiterbildung

Der bedachte Verein wurde 2011 von der Togolesin Monique Afi Tschöpe gegründet und gehört der gleichnamigen Mutterorganisation an, die sich seit knapp sieben Jahren für die Schulbildung von benachteiligten Kindern in Togo einsetzt. Auch wenn die afrikanische Republik als einer der ersten Länder die UNO-Kinderrechtskonvention ratifiziert hat und damit immerhin die Grundschule kostenlos ist, haben gerade Waisenkinder kaum Chancen auf Weiterbildung.

Der Rümminger Verein unterstützt mittlerweile 160 Kinder in der Region Vogan. Schon 35 Euro im Jahr decken die Kosten eines Schulkindes für Lernmaterial, Gebühren und Schulkleidung. Daneben wird die Dorfgemeinschaft beim Unterhalt der Schulen unterstützt,