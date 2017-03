Die Tiere im Rosenfelspark bedeuten zahlreichen Menschen in der Stadt sehr viel. Bürger jeden Alters freuen sich über diesen Treffpunkt, auch umliegende Schulen nutzen die Nähe zu den Gehegen auf facettenreiche Weise. Dass hinter der Tierhaltung viel Arbeit steckt, zeigten gestern Nachmittag die Ausführungen der städtischen Mitarbeiter Jens Reichenbach und Jörg Fünfschilling.

Der Anlass Die Grünen hatten zu diesem Vor-Ort-Termin eingeladen, um den Stand der Dinge, die täglichen Arbeitsabläufe und Perspektiven des Parks zu diskutieren. Interessierte Bürger nahmen diese Einladung ebenso wahr wie Vertreter von Verwaltung, Gemeinderat und Schulen.

Die Entwicklung Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren beschäftigten sich die Arbeitsgruppen „Tierhaltung“, „Grünbereiche“, „Bewegung und Spiel“ sowie „Gastronomie“ konkret mit der Zukunft des Parks. Seinerzeit war auch der Tierpark Lange Erlen in die Überlegungen eingebunden, Erlen-Verein-Geschäftsführer Edwin Tschopp war als fachkundiger Begleiter des Prozesses gewonnen worden. Indes wurde die Überarbeitung des Parks nie prioritär behandelt: Sie verlief letztendlich im Sande. Im Jahr 2016 stand im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung sogar der Verzicht auf die Tierhaltung zur Debatte. Ab 2018 könnte die Stadt mit diesem Einschnitt jährlich 80 000 Euro sparen, hauptsächlich Personalkosten.

Der Protest Die Ankündigung löste eine Protestwelle in der Bevölkerung aus. Auch Bettina Faller, Vorsitzende des Fördervereins „Pro Rosenfels“, wies auf die Relevanz der Tiere im Park für die Menschen in der Stadt hin – von der Kindertagesstätte bis zur Senioren-Einrichtung. Sie bot an, gemeinsam mit der Verwaltung nach Lösungen für den Erhalt der Gehege zu suchen. Im Gemeinderat war die Maßnahme ebenfalls umstritten.

Stadt lenkt ein und prüft Letztlich lenkte die Rathausspitze ein. Derzeit wird geprüft, inwieweit Einsparungen bei der Haltung der Tiere vorgenommen werden können, ohne auf sie zu verzichten.

„Wir schauen nach Möglichkeiten, die in diese Richtung gehen“, sagte Jens Langela, Leiter der städtischen Eigenbetriebe, im Gespräch mit unserer Zeitung. Dies bekräftigte Bürgermeister Michael Wilke: „Jörg Lutz und ich möchten die Tierhaltung beibehalten und gleichzeitig Geld einsparen“, sagte er mit Blick auf den Spardruck. Ende des Monats liege das Ergebnis der Prüfung vor.

Die Arbeit im Park Auf „Exoten“ soll weitgehend verzichtet werden – zu Gunsten heimischer Rassen. Dies tun Reichenbach und Fünfschilling ohnehin. Sie haben in den vergangenen Jahren die inhaltlichen Ansätze des damaligen Austauschs mit Tschopp aufgenommen.

Von Affen und Pfauen hat sich die Stadt schon vor längerer Zeit getrennt, unterdessen gilt das besondere Augenmerk der beiden Experten bei Neuanschaffungen bedrohten heimischen Tierarten: So wurden etwa Vorwerkhühner angeschafft, eine deutsche Haushuhnrasse, die ab 1900 gezüchtet wurde.

Reichenbach und Fünfschillig versorgen den gesamten Tierbestand, etwa Schafe, Ziegen, Enten, Hühner, Sittiche und Kanarienvögel – auch am Wochenende. Ersterer skizzierte eindrucksvoll den Arbeitstag mit Fütterung der Tiere und Reinigung der Anlagen.

Die Schulen Dass Reichenbach und Fünfschilling dies alles mit viel Herzblut tun, betonten etliche Bürger ebenso wie Frank Braun, Direktor des Hans-Thoma-Gymnasiums. Die Schule nutzt die Nachbarschaft zum Park sowohl bei Projekttagen als auch im Rahmen des Unterrichts bis in die Oberstufe.

Die Fridolinschule schlägt eine Brücke in den Park mit ihrer „Naturstark AG“ in den ersten beiden Klassen und der „Rosenfelspark AG“ in der dritten und vierten Klasse, wie Rektorin Christine Mörth und Lehrerin Nicoletta Priebe-Royl erläuterten. Auch nach Überzeugung von Stadtrat Gerd Wernthaler darf der Park seine Tiere und damit einen wichtigen Anziehungspunkt nicht verlieren: „Der Rosenfelspark ist ein besonderer Ort. Die Tiere gehören zum Park.“