Lörrach Geschichte auf Wanderschaft

Von Kristoff MellerLörrach. „Einige große Objekte sind zu schwer“, erklärt Depotleiter Arne Gentzsch, der gerade die Mitarbeiter des Umzugsunternehmens Fröde einweist, wohin die Palette mit barocken Schrankteilen gebracht werden soll. Der Boden hält zwar schweren Möbeln stand, die Quadratmeterlast von über 700 Kilogramm eines zur Sammlung gehörenden Ambosses ist aber zu viel. „Jetzt müssen wir dringend ein anderes Ausweichquartier finden.“Ohnehin war die Suche nach einer Alternative für die Räumlichkeiten im alten Suchard-Gebäude an der Brombacher Straße alles andere als einfach. Nach langen Recherchen wurde Gentzsch gemeinsam mit Sammlungskuratorin Ulrike Konrad in Tumringen fündig. Beide organisieren nun federführend den Umzug.Wie berichtet, dürfen die Kellerräume aus Brandschutzgründen nicht mehr benutzt werden. Mittelfristig soll ein Neubau entstehen, Standort, Finanzierung und Zeitplan für das neue Depot sind aber noch nicht endgültig geklärt.Klar strukturiert ist hingegen der Umzugszeitplan. Die Vorbereitungen liefen im März, wobei besonders empfindliche Gegenstände wie die Laeuger-Sammlung von den Museumsmitarbeitern bereits einzeln an den neuen Standort gebracht wurden.Seit Montag läuft nun die „heiße Haupttransportphase“, wie Museumsleiter Markus Moehring sagt. Von 7 bis 17 Uhr sind permanent rund 25 Personen im Einsatz. Bis Ostern soll der Umzug abgeschlossen sein, dann erfolgt die sogenannte „Magazinierung“. Bis zu den Sommerferien sollen die Objekte zumindest grob sortiert sein. Bis zum Jahresende folgt dann das „Feintuning“.„Halt, hier ist Schluss“, ruft Arne Gentzsch dem Umzugshelfer zu, der gerade ein Regal hereinträgt. Während am alten Standort rund 1500 Quadratmeter zur Verfügung standen, sind es nun nur noch 1000. „Die Nutzfläche beträgt nicht einmal 800 Quadratmeter“, beklagt er.„Wir werden darum selbst die Gänge nur 1,2 Meter breit frei lassen und sonst jeden Zentimeter nutzen.“ Selbst zwei der drei Toiletten werden als Lagerfläche verwendet und das Büro wird nur halb so groß wie in der Brombacher Straße.„Die Fläche ist die größte konservatorische Herausforderung“, bestätigt Moehring. „Die Objekte müssen alle untergebracht werden, dürfen aber nicht so stark gestapelt werden, dass sie Schaden nehmen.“Viele Gegenstände müssen zudem vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt werden. „Die Räume machen einen guten Eindruck, genaue Aussagen können wir aber erst in ein paar Wochen treffen“, sagt Gentzsch und verweist auf die Messgeräte, die in den Räumen aufgestellt wurden. Sie dokumentieren Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Interessant werde es im Hochsommer. Denn während das alte Depot unterirdisch im Keller war, befinden sich die Objekte nun im ersten Obergeschoss, weshalb die Fenster abgeklebt werden müssen, damit nicht zu viel Licht auf die Sammlung fällt.Die beengten Verhältnisse haben zur Folge, dass die Mitarbeiter nicht auf alle Gegenstände ohne Weiteres Zugriff haben. „Wir arbeiten täglich mit den Objekten – zu Restaurationszwecken, zur Inventarisierung oder zur Erweiterung der Online-Datenbank“, erläutert Moehring. Diese Möglichkeiten seien künftig eingeschränkt. Die großformatige Bildersammlung musste beispielsweise so verpackt werden, dass sie zwar sicher verstaut aber nur sehr schwer erreichbar ist.Die Objekte, die für die beiden Sonderausstellungen zu den Themen Rad und Reformation in diesem Jahr benötigt werden, wurden darum bereits ins Dreiländermuseum gebracht.Da eine Kunstspedition laut Moehring zu teuer gewesen wäre, wurde auf das Umzugsunternehmen Fröde zurückgegriffen. „Sie sind gut organisiert“, lobt Gentzsch. Restauratoren, Kuratoren und weitere Museumsmitarbeiter begleiten die Arbeiten und achten auf eine dem jeweiligen Objekt angemessene Behandlung. Doch auch für das Fröde-Team ist es nicht der erste Kontakt mit Kunst und historischen Exponaten. „Einige haben schon beim Umzug des Basler Sportmuseums geholfen und auch Vitra gehört zu den Auftraggebern“, sagt Gentzsch.Für den Fall, dass doch etwas kaputt geht, wurde laut Moehring eine spezielle Versicherung abgeschlossen. Diese hilf aber nur bedingt: „Ein Riss in einem Ölgemälde lässt sich reparieren, wenn eine Keramik herunterfällt, ist das nicht wieder gutzumachen.“ Darum laute die Zielsetzung: „Wir müssen ein hohes Tempo vorlegen, aber gleichzeitig so verantwortungsvoll vorgehen, dass keine irreparablen Schäden entstehen.“