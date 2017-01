Von Bernhard Konrad

Lörrach. Der Markt für Mietwohnungen wird in Lörrach immer schwieriger, Fluktuation findet kaum noch statt. Unterdessen steigt das Mietniveau und nähert sich großstädtischen Preisen an.

Eine gestern von unserer Zeitung veröffentlichte Studie des Forschungsinstituts „F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt“ belegt den Trend und verortet Lörrach bei den Mietpreisen in der deutschen Spitzengruppe.



Grundlage der aufwendigen F+B-Berechnung sind die Daten der größten Preis- und Marktdatenbank in Deutschland. Dabei werden die Angebote der Wohnbau Lörrach, des größten Akteurs auf dem hiesigen Markt, allerdings ausgeblendet, weil sie nicht in diesem Datenpool enthalten sind. Die Berücksichtigung der Wohnbau-Offerten auf dem Mietwohnungsmarkt würde die von F+B ermittelten, sehr hohen Quadratmeterkosten für Lörrach freilich relativieren.



Indes zeigen die F+B-Zahlen dennoch, wohin die Reise der Preise geht: nach oben. Selbst für die Wohnbau, für die der Bau preislich moderater Mietwohnungen zum Programm gehört, wird die Umsetzung ihres sozialen Ansatzes schwieriger. Dabei sind steigende energetische Auflagen nur einer von mehreren Faktoren, die Bauen teurer machen. Derweil erzielen bei anhaltend intensiver Nachfrage in Lörrach selbst qualitativ mäßige Wohnungen bei Neuvermietungen hohe Preise.



Bis auf Weiteres ist keine Entspannung in Sicht: Es wird noch Jahre dauern, bis die ersten Mieter etwa im Belist oder auf dem Areal Weberei Conrad einziehen werden. Von den größeren Projekten auf dem Salzert und dem Bühl ganz zu schweigen.



Viele Mieter fragen sich bang, wie sich diese Rahmenbedingungen auf die Dynamik ihrer Mietentwicklung auswirken wird. Klar – so ist nun mal der Markt in Lörrach – doch die soziale Balance gerät damit auf Dauer in Schieflage.

1