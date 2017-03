Lörrach Tolle Botschafter des Sports

Nicht wie gewohnt die Kultur, sondern der Sport machte am Freitagabend die Musik im Burghof und spielte die erste Geige. Erfolgreiche Athleten sollen schließlich in würdigem Rahmen für ihre Leistungen geehrt werden. Einen „großen Abend des Sports“ versprach Bürgermeister Michael Wilke in seiner Begrüßung.

Lörrach. Und in der Tat: Was da an sportlichen Leistungen, allesamt erbracht im Jahr 2016, aufgetischt wurde, war mehr als bemerkens- und bewundernswert.

Eines fiel besonders auf: Die Jugend hat bei der Sportlerehrung im Burghof diesmal mächtig abgeräumt. Die 16-jährige Gewichtheberin Camilla Valduga (KSV Lörrach), der zwölfjährige Snowboardcrosser (SC Rötteln) und die U 14-Basketballmannschaft des CVJM Lörrach machten bei der Wahl der Sportler und Mannschaft des Jahres das Rennen. Insgesamt waren in einem wahren Auszeichnungsmarathon 91 Athleten geehrt worden (wir berichteten).

„Die Stadt hat ganz tolle Athleten, viele haben ganz große Leistungen erbracht“, waren sich IGTS-Vorsitzender Manfred Sütterlin und der Bürgermeister absolut einig. Der Titel „Sportler des Jahres“ sei die höchste Auszeichnung in der Stadt im Bereich des Sports. Und wer hier gewinne, für den sei das schon ein Riesenerfolg. Gleichermaßen beschworen beide den guten „Spirit“ der großen Sportlerfamilie in der Lerchenstadt. „Sie sind alle nicht nur Botschafter des Sports, sondern auch der Stadt“, machte der Rathaus-Vize deutlich. Gleichzeitig würdigte er auch die Verdienste der Trainer und Betreuer.

Bei der Feier im voll besetzten Burghof erinnerte der Bürgermeister daran, dass die Stadt selbst viel im Bereich des Sports tue. So nannte er das mittlerweile 9. Badenova bewegt, an dem 340 Schüler teilnahmen, die Einweihung des 3500 Quadratmeter großen Spiel-, Bolz- und Sportplatzes Hammerstraße, die Aktion „Grenzenlos laufen“, die Einweihung der Tumringer Halle und den Entscheid zum Bau der Brombacher Halle als wichtige Marksteine. „Und auch den 25. Stadtlauf haben wir trotz schlechten Wetters gut über die Bühne gebracht“, so Wilke.

Als einen ganz besonderen Programmpunkt kündigte der Bürgermeister schließlich die Ehrung von Ehrenamtlichen an, ohne die der Vereinssport nicht bestehen könne. „Sie sind die heimlichen Sporthelden“, lobte er. Sodann zeichnet er Thomas Herzog vom TV Brombach für seine großen Verdienste um den Handball aus. „Seine Meinung wird im Verein sehr geschätzt“, so Wilke.

Ebenfalls fürs langjährige Ehrenamt ausgezeichnet wurde Daniel Lafille (TuS RW Lörrach, Judo). „Ich hab’ bestimmt schon 1000 Mal bei Judokämpfen geschiedst, und ich hab’s gern gemacht“, erklärte der Träger des 7. Dans. Aufrichtiger Beifall war den beiden Ehrenamtlichen gewiss.

Langanhaltenden Applaus gab es im Übrigen auch für das Show-Programm an diesem Abend. War es zunächst Julia Wahl (26) aus Tübingen, die mit ihrem „Pole Dance“ teils unglaubliche Akrobatik an der Stange zauberte, so zeigten die Leistungsturnerinnen des TV Tumringen eine tolle Turn- und Tanzshow an Boden und Balken zur Musik von Michael Jackson.

Und immer mal sorgte die Band „Vorstadtlichter“ mit eigenen Pop- und Rocksongs für musikalische Farbtupfer. Lediglich die angebotenen Mitmachprogramme wie Gewichtheben, Kickboxen oder Fußball im Untergeschoss wollten nicht so richtig angenommen werden, wie sich dies die Organisatoren gedacht hatten.

FOTOGALERIE Weitere Fotos unter www.dieoberbadische.de