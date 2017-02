Nachrichten-Ticker

03:50 Brandenburger Landtag gedenkt getöteter Polizisten

Potsdam - Die Sitzung des Brandenburger Landtags steht heute im Schatten der Tötung von zwei Polizisten. Zum Auftakt ist eine Schweigeminute geplant. Zudem wehen in ganz Brandenburg die Fahnen auf halbmast. An vielen Polizeiautos auch jenseits der Landesgrenze wird Trauerflor zu sehen sein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree zuerst seine Oma getötet und auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren. Womöglich stand der Mann unter Drogen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Brandenburg forderte eine harte Strafe.

03:49 Trump kündigt "historische Steuerreform" an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinem Land eine historische Steuerreform versprochen. Sein Wirtschaftsteam arbeite daran, sagte Trump in Washington. Unternehmen sollten weniger Steuern bezahlen, um überall wettbewerbsfähig zu sein und florieren zu können. Gleichzeitig solle die Mittelschicht in den USA von massiven Steuererleichterungen profitieren. Ins Detail ging Trump nicht.

03:48 Trump will im Kampf gegen IS mit arabischen Verbündeten arbeiten

Washington - Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat will US-Präsident Donald Trump auf die Zusammenarbeit mit arabischen Verbündeten setzen. "Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschließlich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen", sagte Trump in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. Trumps Worte entsprechen der Linie, die Verteidigungsminister James Mattis in den vergangenen Wochen vorgegeben hatte.

03:20 Trump verurteilt Hassverbrechen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Hassverbrechen in den USA scharf verurteilt. Die Drohungen gegen jüdische Gemeinden und die tödlichen Schüsse in Kansas seien eine Erinnerung daran, dass die USA zusammenstehen und Hass in all seiner Form verurteilen müssten, sagte der Präsident in seiner Rede vor dem Kongress in Washington. In den vergangenen Tagen hatte es eine Welle von Drohungen gegen jüdische Einrichtungen gegeben. Unbekannte schändeten zudem einen jüdischen Friedhof in Philadelphia. In Kansas erschoss ein pensionierter Soldat in einer Bar einen Inder.

03:14 Trump beginnt Kongress-Rede - Aufruf zu Optimismus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht seine mit Spannung erwartete erste Rede vor dem Kongress begonnen. Nach viel Kritik an den ersten Amtswochen will Trump seinen Anhängern einen optimistischen Ausblick auf kommende Herausforderungen bieten. Trump ruft laut Auszügen aus dem Redemanuskript zu Optimismus, Zusammenhalt und Hoffnung auf: "Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei", sagt er demnach. Die Zeit für banale Kämpfe sei vorüber. "Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen", sagte Trump.