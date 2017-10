Lörrach Trachtenkunst mal anders

Von Matthias Stauss

Lörrach. Der aus Furtwangen stammende Künstler Jochen Scherzinger gewährte Besuchern am Dienstag Einblicke in seine aktuellen Trachtenkunstwerke in der Lindemer Straußi in Tüllingen.

Gastwirt Michael Lindemer hatte den befreundeten Künstler zu sich eingeladen. Als Veranstaltungsort diente die freigeräumte Garage der Straußi. Mit gerade einmal sechs Werken war die Ausstellung zwar klein gehalten, aber dafür umso aussagekräftiger: Zu sehen waren Frauen in unterschiedlichen Trachten. Die dreiteiligen Triptychon-Werke sind mittels Fotodruck auf Holzbrettern und Leinwänden entstanden.

Jede Arbeit zeigte ein Fotomodel in Tracht gekleidet aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. So war neben der Marktgräfler- sowohl die Schwarzwälder-, als auch die Fürstenberg-Tracht und die Villinger Altweiber-Tracht zu sehen. Die Mimik der Fotomodells war tief seriös bis diabolisch. Scherzinger hat dies bewusst so inszeniert. Aus seiner Sicht „drückt diese Art der Mimik eine gewisse Erhabenheit aus“. Mit rötlich, violetten und schwarzen Tönen hat er auch die Bildfarben der Mimik und der Original-Trachtfarbe entsprechend angepasst

Scherzinger ist von Haus aus Modedesigner. Sein Geschäft, die Artwood GmbH & Co.KG befindet sich in Gütenbach nahe Furtwangen und produziert „Trachtenstreetwear made im Schwarzwald“. Mit der Zeit hat er Stück um Stück die Fotografie für sich entdeckt. Mit weiteren Ausstellungen namens „Herzland“ oder „Fabulous Black Forest“ tourt er momentan durch die Region. Seine Werke sind käuflich zu erwerben.