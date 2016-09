Das Schlossgrabenfest findet am Wochenende des 17. und 18. September rund ums Brombacher Schlössle statt. Bunt und abwechslungsreich, mit gutem Essen und neuem Wein, mit Clowns und Musik, mit Entenrennen und Tombola sowie mit vielen Gästen von nah und fern: So soll das traditionsreiche Spektakel auch bei seiner 43. Auflage werden.

Lörrach-Brombach. Stammgast Wilfried Riesterer aus den USA hat sein Kommen schon zugesagt, ebenso wie „Geifersepp and thä Schtüehlegang Stompers“ und die Clowns, die am Sonntagnachmittag für das Publikum ihr Bestes geben.

Dieses Jahr werden am Schlossgrabenfest weitere besondere Gäste erwartet: Die Trachtengruppe Markgräflerland wird den Fassanstich mit gestalten: „Traditionen leben“ – das könnte das Motto des Schlossgrabenfestes sein.

Angemeldet hat sich auch die Freiwillige Feuerwehr Fuschl am See. Sie treten den weiten Weg vom Salzammergut ins Markgräflerland an, um der hiesigen Wehr einen Besuch abzustatten. Seit über 35 Jahren besteht die Freundschaft zwischen den Wehren von Fuschl am See und Brombach. Mehrere Besuche und Gegenbesuche fanden statt, der erste anlässlich der 100 Jahr-Feier der Brombacher Wehr im Jahr 1971. „Freundschaft leben“ – auch das ist ein gelungenes Motto für das Schlossgrabenfest, schreibt Christine Strohmeyer für die Organisatoren der IG Schlossgrabenfest Brombach um ihren Vorsitzenden Stephan Ziegler.

Auf nichts verzichten müssen die Besucher des 43. Schlossgabenfestes, wenn es ums Essen und Trinken geht: Güggele vom Grill wird es geben, Schupfnudeln und Raclette, Waffeln und Crepes, Kaffee und Kuchen, neuen Wein und Weißwurst-Frühstück und etliches mehr.

Fassanstich ist am Samstag um 15 Uhr, der Festbetrieb mit Life-Musik endet erst um 2 Uhr morgens. Am Sonntag geht es los mit dem ökomenischen Gottesdienst im Zelt um 10 Uhr. Der Festbetrieb startet um 11 Uhr mit viel Musik. Das Entenrennen steigt um 16 Uhr, die Tombolaverlosung um 18 Uhr. Die Veranstaltung endet mit dem DJ-Auftritt bei den Pfadis im Schlosspark.

Das vollständige Programm gibt es ab sofort im Internet unter www.schlossgrabenfest-brombach.de und in der Festschrift „Schlossgrabefescht-Blättli“, die in den Filialen der Sparkasse und in Lörracher Geschäften ausliegt.

Lose für die Tombola kann man bei den teilnehmenden Brombacher Vereinen oder in Brombach im Geschäft Stocker-Lange oder in der Sparkasse erstehen. Als erster Preis winkt der Gutschein über 1500 Euro beim Reisebüro „First“ Lörrach. Mit dem Kauf von Losen werden die Vereine direkt bei der Organisation des Festes unterstützt.

Der Erlös aus dem Entenrennen wird an eine gemeinnützige Vereinigung gespendet. Der Veranstalter dankt den zahlreichen Unterstützern, die das Fest erst möglich machen.