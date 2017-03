Lörrach Traditionell und modern

Nachrichten-Ticker

20:42 Saudi-Arabien erhält weitere deutsche Patrouillenboote

Berlin - Die Bundesregierung hat den Export zweier weiterer Patrouillenboote nach Saudi-Arabien genehmigt. Das berichten der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" übereinstimmend unter Berufung eines Schreibens von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries an den Bundestag. Außerdem erhält das autoritär regierte islamische Königreich Technik für die Radar-Überwachung. Saudi-Arabien steht international wegen Verstößen gegen Bürger- und Menschenrechte immer wieder in der Kritik. Das sunnitische Königshaus in Riad ist aber ein enger Verbündeter des Westens im Anti-Terror-Kampf.

20:40 Verteidiger: "El Chapo" friert, langweilt sich und ist einsam

New York - Der in New York inhaftierte mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán leidet seinen Verteidigern zufolge an kalten Temperaturen, Langeweile und Einsamkeit. In einem bei Gericht eingereichten Antrag bemühen sie sich darum, Guzmán den bisher untersagten Kontakt zu seiner Frau zu ermöglichen und ihn in Gruppenhaft zu verlegen. Die Staatsanwaltschaft fürchtet, dass solche Kontakte zu Fluchtplänen führen könnten. Guzmán waren in Mexiko mehrere spektakuläre Ausbrüche aus dem Gefängnis gelungen.

20:26 Niederlande: Rechtspopulist Wilders verliert in Umfragen

Den Haag - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in den Niederlanden hat die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird die Wilders-Partei bei der Wahl morgen sicher nicht die stärkste Partei werden. Nach den am Abend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Die Abstimmung ist der Auftakt des europäischen Superwahljahres, und das Ergebnis könnte Signalwirkung weit über die Landesgrenzen hinaus haben.

20:24 Nach 3:0 gegen Lotte: Dortmund im Pokalhalbfinale

Osnabrück - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Favoritenschreck Sportfreunde Lotte glanzlos besiegt und das Traum-Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann am Abend das Viertelfinal-Nachholspiel gegen den Drittligisten mit 3:0. Nach der kurzfristigen Absage der Partie vor zwei Wochen in Lotte wegen schwieriger Platzverhältnisse fand das Spiel im benachbarten Osnabrück statt.

19:06 Affäre: Justiz leitet Verfahren gegen Fillon ein

Paris - Keine sechs Wochen vor der Präsidentenwahl in Frankreich hat die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen den konservativen Kandidaten François Fillon eingeleitet. In der Scheinbeschäftigungsaffäre um Fillons Frau Penelope gehen die Ermittler insbesondere dem Verdacht einer Hinterziehung von Staatsgeldern nach. Der 63-Jährige ist damit nach AFP-Darstellung der erste aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat in Frankreich, der im Wahlkampf von einem solchen Verfahren belastet wird.