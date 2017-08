Lörrach Trämli 6: Trassenführung

Lörrach. Im Rahmen der vom Deutschen Bahnkunden-Verband organisierten „Deutschen Schienen-Verkehrs-Wochen“ lädt die IG Verkehr zur Trassen-Begehung für das „Trämli 6“ am Samstag, 2. September, ein. Die Führung beginnt am Grenzübergang Riehen um 14 Uhr am „Zollstüble“ und endet nach zweieinhalb Stunden in Brombach.

Die IG Verkehr setzt sich im Sinne der Mobilitätserweiterung für die Wiedereinrichtung der 1967 stillgelegten grenzüberschreitenden Tramlinie 6 nach Lörrach ein.