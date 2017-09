Lörrach Treffpunkt im Grünen

Vor 40 Jahren hat die Pfarrgemeinde St. Fridolin den Kaufvertrag für ihre Begegnungsstätte in Rickenbach-Rüttehof unterzeichnet. Dieses Jubiläum wird bei einem Gemeindefest vor Ort im Hotzenwald am Sonntag, 17. September, gefeiert.

Lörrach. Nach dem Erwerb baute die Pfarrei das ehemalige landwirtschaftliche Wohnhaus mit einem Holzsägegebäude innerhalb von drei Jahren zu einem Begegnungs- und Freizeithaus um. Seither wird das Gebäude von Jugendgruppen aus nah und fern wie von Vereinen und Familien für Freizeitaktivitäten genutzt. Es wurde laufend, oft in Eigenarbeit, erneuert.

Festbeginn mit Bewirtung am 17. September ist um 10.30 Uhr. Wer möchte, kann das Selbstversorgerhaus, das für Ferien- und Wochenendfreizeiten sowie Schullandheimaufenthalte und andere Zwecke gemietet werden kann, besichtigen. Es verfügt unter anderem über 16 Schlafräume mit 69 Betten, zwei Aufenthaltsräume und eine große Spielhalle. Im oberen Aufenthaltsraum informieren Stellwände in Text und Bild über die Geschichte des Hauses. Für Kinder werden Kegelbahn, Tischkicker, Tischtennis und eine Buttonmaschine angeboten.

Mittagessen ist um 12 Uhr. Um 14 Uhr beginnt eine Eucharistiefeier, zelebriert von Pfarrer Michael Spath und mitgestaltet vom Team des „Etwas anderen Gottesdienstes”. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Gegen 16 Uhr klingt das Fest aus. Wer eine Mitfahrgelegenheit nach Rüttehof benötigt, kann sich bis 10. September im Pfarrbüro, Tel. 07621/2405, melden.

Die Busse fahren um 10 Uhr am Kirchplatz in Lörrach-Stetten ab; Rückfahrt in Rüttehof ist um 16 Uhr.