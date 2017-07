Lörrach TV Tumringen sehr erfolgreich

Lörrach. Die jüngsten Turner des TV Tumringen durften kürzlich am Kinderturnfest in Schopfheim ihr Können unter Beweis stellen.

Die Mädchen starteten in den Altersklassen 2011 und jünger bis 2006: Einige absolvierten ihren ersten Wettkampf. Fast in jeder Kategorie hat es ein Mädchen des TV Tumringen beim Geräte-Vier Kampf aufs Treppchen geschafft.

Bei den Kleinsten belegte Siri Erbacher Rang 1 vor ihren Vereinskolleginnen Ines Dotterweich und Finja Enderlin, die punktgleich auf Platz 3 standen. Miriam Lassahn belegte in der Altersklasse 2009 den 2. Platz. Bei den Mädchen im Alter von neun Jahren gewann Ella Stöcker den Wettkampf vor Fanou Sölter ebenfalls TV Tumringen. Eine Altersklasse höher schaffte es Lina Boos auf Rang 4, Lilly Ellent Rang 8, Marcia Bingema Rang 9, Mija Milasincic Rang 15. Anouk Sölter wiederholte ihren Erfolg aus dem vergangenen Jahr und siegte bei den Mädchen 2006.

Mit diesem Wettkampfergebnis starten die Jüngsten vom TVR in die Sommerferien wobei sich die Liga-Mannschaft mit Lara Bregler, Jessica Berger, Lotta Baumgärtl, Melissa Feichtmair, Anika Knipping, Theresa Volland, Leneja Willhelms am 23. Juli noch auf den Relegationswettkampf in Schonach vorbereitet, um den Klassenerhalt zu erreichen.