Lörrach. Bernhard Escher hat sich in einem offenen Brief zu aktuellen Verkehrsfragen an die Stadtverwaltung gewandt. Wir veröffentlichen diesen in Auszügen:

„Ich wiederhole die Forderung, mit straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen bis zur beabsichtigten Einstellung eines erfahrenen und ausgebildeten Verkehrsplaners zu warten. Bis dahin muss die Eigendynamik des Fachbereichs Straßen/Verkehr/Sicherheit in Bezug auf überzogene fahrradfreundliche Anordnungen und damit einseitiger Benachteiligung des MIV (motorisierter Individual-Verkehr) eingestellt werden.

Wir haben uns für eine fahrradfreundliche Stadt Lörrach ausgesprochen, nicht aber für eine „Fahrradstadt“. Ohne auch nur ansatzweise im zuständigen Ausschuss zu berichten, wurden Anordnungen an der Kreuzung Basler-/Obere Riehen-/Dammstraße sowie in der Bahnhofstraße verfügt. Die seit Jahren brach liegende Kommission „IVK“ (integrierte Verkehrs-Kommission) wäre für eine Vorberatung bestens geeignet gewesen. Warum wurde dies unterlassen?

Auf der Oberen Riehen- und Dammstraße herrscht kaum Radverkehr, weshalb die Einrichtung der Radaufstellflächen außer Verhältnis zu den Nachteilen des MIV stehen dürfte. Ich widerspreche der Stellungnahme des Fachbereichs, dass die neue Steuerung der Lichtzeichenanlage Ursache der momentanen unnötigen Staubildungen des MIV sein sollen. Benötigt man aus den Seitenstraßen mehr Abflusszeiten aufgrund weggefallener Aufstellbereiche des MIV, geht diese Zeit zu Lasten der Verkehrsachse Basler Straße.

Auch die Maßnahme Bahnhofstraße, ebenfalls ohne Vorankündigung, ist Beleg für ein notwendiges Warten auf einen Verkehrsplaner. Zu begrüßen war hier lediglich die Umgestaltung am Fußgängerüberweg. Dagegen ist die durchgehende Markierung eines Schutzstreifens bis zum Hebelpark problembehaftet, da so vier Aufstellbereiche des MIV wegfallen.“