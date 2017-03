Nachrichten-Ticker

11:25 Adoption von Stiefkindern laut BGH nur mit Trauschein möglich

Karlsruhe - Ein unverheirateter Mann kann laut Bundesgerichtshof nicht die Kinder seiner Lebensgefährtin adoptieren, um sie rechtlich zu gemeinsamen Kindern zu machen. Das Gesetz sieht die Adoption von Stiefkindern nur mit Trauschein oder in gleichgeschlechtlicher eingetragener Lebenspartnerschaft vor. Diese Regelungen seien eindeutig, so der BGH. Wenn der Gesetzgeber die Adoption nur bei einer stabilen Beziehung der Eltern erlaube und das an rechtlicher Absicherung festmache, liege das in seinem Ermessen.

11:00 Laut PSA-Finanzchef soll Opel bis 2020 profitabel werden

Paris - Nach jahrelang roten Zahlen soll Opel im PSA-Konzern bis 2020 profitabel werden. Dafür soll es einen Drei-Jahres-Plan geben. Das sagte PSA-Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon in Paris. Da der Verkauf von Opel erst Ende des Jahres abgeschlossen werde, greife der Plan von 2018 an. Er müsse vom Opel-Management selbst kommen. Opel hatte es wegen der Brexit-Entscheidung im vergangenen Jahr nicht geschafft, wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. In Großbritannien ist die Schwestermarke Vauxhall beheimatet.

10:16 Schulbus mit 25 Kindern an Bord verunglückt in Schweden

Munkedal - Auf einer schneebedeckten Straße in Schweden ist ein Schulbus mit 25 Kindern an Bord verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde keines der Kinder verletzt. Der Bus war in Munkedal etwa hundert Kilometer nördlich von Göteborg auf der Seite gelandet. Einige Kinder hatten durch Fenster auf der anderen Seite über Leitern nach draußen klettern können, wie die Rettungskräfte berichteten. Heftige Schneefälle und glatte Straßen führten vor allem in West- und Südschweden zu vielen Unfällen.

10:15 PSA-Chef Tavares gibt kein Standort-Versprechen für Opel ab

Paris - Der Chef des französischen Autokonzerns PSA gibt bei der Übernahme von Opel kein Versprechen, alle Fabriken zu erhalten. "Das einzige, was uns beschützt, ist Leistung", sagte Carlos Tavares bei einer Pressekonferenz in Paris auf die Frage, ob alle Standorte erhalten blieben. In einer Telefonkonferenz für Analysten sagte Tavares mit Blick auf Werksschließungen: "Wir vertrauen Menschen und ihrer Fähigkeit, sich zu verbessern." Er sei sicher, dass es in den Fabriken von Opel und Vauxhall viel Effizienzpotenzial gebe.

09:27 FBI-Chef verlangt Richtigstellung nach Trumps Abhör-Anschuldigungen

Washington - Nach den Abhör-Anschuldigungen von US-Präsident Donald Trump gegen Barack Obama hat FBI-Chef James Comey eine Richtigstellung verlangt. Comey habe vom Justizministerium gefordert, die Anschuldigungen zurückzuweisen, meldete die "New York Times". Trump dürfte sich mit seiner Anschuldigung auf Untersuchungen beziehen, die FBI und Geheimdienste 2016 in seinem Umfeld vorgenommen haben sollen. Angeblich sollten mögliche finanzielle Verbindungen nach Russland überprüft werden.