Lörrach Unbekannter schießt auf Katzen

12:17 Merkel lädt für Mittwoch nächster Woche zu Sondierungsgesprächen

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat FDP und Grüne für Mittwoch nächster Woche zu getrennten Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition eingeladen. Am folgenden Freitag sei dann ein gemeinsames Treffen von Union, FDP und Grünen geplant, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin.

12:06 Jamaika-Sondierungen beginnen am Mittwoch kommender Woche

Berlin - Die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen sollen am Mittwoch kommender Woche beginnen. Wie die "Passauer Neuen Presse" berichtet, seien übernächsten Mittwoch zunächst Gespräche zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant - also nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Am Donnerstag darauf werde es Beratungen von FDP und Grünen geben, wurde auch der dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt. Am anschließenden Freitag wollen CDU und CSU gemeinsam mit Liberalen und Grünen die Chancen für ein Jamaika-Bündnis ausloten.

11:54 Türkei hat elektronische Visavergabe für Amerikaner gestoppt

Istanbul - Die Türkei hat im Visastreit mit den USA die Ausstellung elektronischer Visa für Amerikaner gestoppt. Erst gestern Abend hatte Ankara die Visavergabe an US-Bürger auf Eis gelegt. Die türkische Regierung reagierte damit auf eine entsprechende Ankündigung der US-Botschaft, die Visa-Ausstellung für türkische Staatsbürger auszusetzen. Hintergrund ist die Inhaftierung eines türkischen Mitarbeiters des US-Generalkonsulats in Istanbul. Die Visasperre erschwert es Geschäftsreisenden und Touristen erheblich, in das jeweils andere Land zu reisen.

11:51 US-Forscher Richard Thaler bekommt Nobelpreis für Wirtschaft

Stockholm - Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an den US-Forscher Richard H. Thaler. Das teilte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm mit. Der Wirtschaftspreis gehört - anders als die Auszeichnungen für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden - nicht zu den klassischen Nobelpreisen. Im Testament des schwedischen Industriellen Alfred Nobel taucht er nicht auf. Die schwedische Reichsbank stiftete den Preis erst 1968 im Gedenken an Nobel.

11:47 Sieben Monate nach der Wahl: Niederländische Koalition steht

Den Haag - Fast sieben Monate nach der Parlamentswahl steht in den Niederlanden eine neue Regierungskoalition. Die Vertreter von zwei liberalen und zwei christlichen Parteien einigten sich in Den Haag auf den Koalitionsvertrag. Es ist die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Niederlande. Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD wird erwartungsgemäß auch die neue Regierung führen. Seine Partner sind die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 sowie die kleine Christenunie. Die Vierer-Koalition würde im Parlament über nur eine Stimme Mehrheit verfügen.