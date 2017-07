Lörrach Und täglich quietscht das Oma-Rad

Vom 25. Juni bis 15. Juli findet in Lörrach nach einem Jahr Pause wieder das Stadtradeln statt. Bereits zum fünften Mal nimmt die Lerchenstadt am Wettbewerb des „KlimaBündnisses“ teil. In unserer Serie „Mein Stadtradeln“ lassen wir Teilnehmer zu Wort kommen, die über ihre Erlebnisse auf dem Velo und ihre Motivation berichten.

Von Lara Hackmann

Lörrach. Ich mache zum ersten Mal beim Stadtradeln mit, da ich eigentlich in Köln studiere. Wegen eines Auslandssemesters in Basel bin ich vor vier Monaten ins Dreiländereck, genauer gesagt ins beschauliche Egringen, gezogen. Jetzt arbeite ich noch drei Monate in der Lörracher Redaktion – ein perfekter Zeitpunkt, um beim Stadtradeln mitzumachen.

Auch wenn ich zugeben muss, dass ich normalerweise nicht so viel Fahrrad fahre – ich bin eher der Läufer-Typ. Joggen am Morgen ist mein Ausgleich, da kann ich durchatmen und das schlechte Gewissen bekämpfen, dass ich am Abend mal wieder zu viel Schokolade gegessen habe.

Doch jetzt werde ich für drei Wochen in die Pedale treten, um zur Arbeit zu kommen. Ein Vorteil: Ich bin wesentlich schneller. Denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Egringen nach Lörrach entspricht einer halben Weltreise. Mit Bus-, Regional- und S-Bahn bin ich mehr als eineinhalb Stunden unterwegs, auf zwei Rädern benötige ich nur halb so lange.

Einziges Problem: Da ich im Februar mit dem Zug ins Dreiländereck gekommen bin, konnte ich mein eigenes Rad nicht mitnehmen. Es war schon anstrengend genug, die Koffer unbeschadet zu transportieren. Deshalb musste fürs Stadtradeln folgende Lösung her: Die Oma meines Mitbewohners leiht mir netterweise ihr Rad. Das hat zwar schon die besten Jahre hinter sich, weshalb man das Gequietsche bereits von weitem hört, aber der Rest stimmt: Es hat einen Lenker, zwei Reifen, einen bequemen Sattel, und schalten kann man auch. Zwar nur bis in den dritten Gang, weshalb ich immer um die Berge großzügig herum fahre, aber das hat auch seinen Vorteil: Mehr Kilometer für mein Team.

Mein erster Eindruck von der Umgebung Lörrachs auf zwei Rädern war mehr als positiv. Die Landschaft lässt sich einfach nicht mit meinem gewohnten Umfeld vergleichen. Köln ist zwar eine schöne Stadt, aber auch laut und dreckig. Fahrradfahren macht dort überhaupt keinen Spaß. Ich bin gerne gemütlich unterwegs, und das führt in Köln zu Konflikten: Von hinten wird gedrängelt und geklingelt. Die Raser – sowohl auf dem Rad als auch im Auto – nehmen keine Rücksicht, weshalb mir das Radfahren häufig zu gefährlich war.

Hier ist es anders. Ich war verblüfft über die vielen offenen und freundlichen Menschen. Jeder grüßt einen, sogar der ein oder andere Rennradfahrer nimmt sich einen Atemzug Zeit, um „Hallo“ zu sagen. Und davon sehe ich viele auf der rund 15 Kilometer langen Strecke. Hin und zurück also gute 30. Da ich mich im Dreiländereck aber noch nicht so gut zurecht finde, verfahre ich mich des Öfteren. Also summieren sich die Kilometer ganz ungewollt.

Die Strecke ist wirklich schön zum Fahrradfahren. Man kommt an vielen Gärtnereien vorbei, an Pferdekoppeln und landwirtschaftlichen Feldern und natürlich an den Weinbergen am Hang des Tüllingers. Noch schöner: Auf dem Hinweg zur Arbeit strahlt mich die Sonne von der Seite an – da macht das morgendliche Radfahren noch mehr Spaß.

Jeden Morgen treffe ich zwischen Egringen und Binzen die Schulkinder. Die sind dann gerade auf dem Weg zum Unterricht und blockieren gerne mal den Weg, wenn sie in einer Gruppe von zehn Leuten zu fünft nebeneinander fahren. Von weitem hört man sie jedoch nur und sieht sie nicht, da die Schulranzen einfach zu groß sind – oder die Kinder zu klein. Es ist ein witziges Bild, wenn man nur die vielen quietschbunten Tornister Fahrradfahren sieht.

Mein grauer Drahtesel schlägt sich auf jeden Fall tapfer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich den Rest der Strecke gleich zu Fuß gehen muss, wenn ich mal wieder mit Wucht über ein Schlagloch gefahren bin. Bislang gab es dann aber nur ein lautes Geklapper.

Und wenn das Wetter die nächsten Wochen gut bleibt, werde ich meine Heimwege noch um ein paar Kilometer verlängern, indem ich mich an den Isteiner Schwellen abkühle. Die sechs Kilometer, die ich danach nach Hause fahren muss, werden dann aber nochmal anstrengend. Denn von dort gibt es keine andere Möglichkeit, als den Berg hochzufahren – mit meinem Drei-Gang-Fahrrad.