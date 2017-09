Lörrach Unermüdlich engagiert

Lörrach (ouk). Die Frauengruppe der Freien Wähler hat am Donnerstag vier sozialen Organisationen aus der Stadt in den Räumen der Kaltenbachstiftung eine Spende übergeben. Im Rahmen einer gemütlichen Kaffeerunde überreichte die Leiterin der Frauengruppe, Waltraud Kilian, jeweils 500 Euro an die Aktion Dritte Welt, den Verein Lörrach International, die Kaltenbachstiftung und das Frauenhaus.

Sie gehören praktisch schon zum Stadtbild: die Frauengruppe der Freien Wähler, die alle fünf Wochen in der Innenstadt Kuchen verkauft. „Unsere Frauengruppe ist seit 33 Jahren sozial engagiert“, stellte Waltraud Kilian fest. In dieser Zeit habe man mindestens 6000 Kuchen verkauft und mit dem Erlös soziale Einrichtungen und Menschen in Not unterstützt.

Der Verein Aktion Dritte Welt will die Spende an Schwester Caroline in Chile übergeben, wie die zweite Vorsitzende Monika Scheler berichtete. Die ehemalige Ordensfrau ist dort unermüdlich für die Armen tätig. Unter anderem hat sie Kindergärten, eine Poliklinik und ein Berufsschulzentrum für Handwerksberufe und Krankenpflege aufgebaut.

Die Kaltenbachstiftung stellt kreative Kurse für Erwachsene und vielfältige Betreuungsangebote für Kinder bereit, unter anderem zwei Kitas, einen Hort und Ferienprogramme. Die 500 Euro sollen in einen Fonds für Kinder fließen, die sich bestimmte Angebote nicht leisten können, etwa das Mittagessen im Hort oder ein Angebot aus dem Ferienprogramm, berichtete Beatrice Kaltenbach-Holzmann vom Vorstand.

Der Verein Lörrach International pflegt die Kontakte zu Lörrachs Partnerstädten sowie zu den befreundeten Städten Edirne, Wischgorod, Lubliniec und Village Neuf. „Unsere Hauptzielgruppe sind junge Menschen“, sagte die Vorsitzende Susanne Daniel. Daher organisiert Lörrach International vielfältige Jugendbegegnungen wie zum Beispiel die Jugendspiele in diesem Jahr. Die 500 Euro will Lörrach im kommenden Jahr für Jugendbegegnungen verwenden.

Auch Antje Lauber vom Frauenhaus Lörrach freute sich über die Spende. 56 Frauen mit 38 Kindern fanden im Jahr 2016 im Frauenhaus Zuflucht vor Misshandlung und Gewalt. Den Jahresetat von rund 350 000 Euro finanziere der Landkreis nur zu 80 Prozent, berichtete Lauber. Um die Deckung der restlichen 20 Prozent müsse man sich jedes Jahr neu kümmern. Die Spende soll in einen Fonds für mittellose Ausländerinnen im Frauenhaus fließen. Wenn eine Ausländerin in Deutschland ihren Job verliere, aber noch keinen Anspruch auf Sozialleistungen erworben habe, stehe sie völlig mittellos da, erklärte Lauber. Solche Frauen unterstütze man kurzfristig aus dem Fonds.